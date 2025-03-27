"Укрпошта" припинила доставку посилок у Херсон: причина

27 березня АТ "Укрпошта" тимчасово припинила доставку посилок у Херсон через масовані обстріли РФ.

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Про це повідомила пресслужба компанії.

"Щоб зберегти життя та здоров’я наших працівників сьогодні ми не зможемо доставити та забрати посилки в Херсоні", - йдеться у повідомленні.

В "Укрпошті" додали, що після припинення російського терору, робота відділень буде відновлена.

Армія РФ масовано обстріляла центральну частину Херсона

Військові РФ 27 березня масовано обстріляли центральну частину Херсона, наразі відомо, що загинула жінка та чоловік, ще троє людей постраждали, повідомляє Херсонська МВА.

Через обстріл у місті частково зникло електропостачання, тимчасово зупинено рух тролейбусів

Також унаслідок обстрілу пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури та автотранспорт.

Нагадаємо, "Укрпошта" через складну безпекову ситуацію в Донецькій області тимчасово призупинили прийом посилок до Костянтинівки, хоча всі шість стаціонарних відділень у цьому місті продовжують функціонувати в обмеженому режимі.