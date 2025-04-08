В результате вражеских обстрелов "Укрпочта" за два дня потеряла два отделения (ФОТО)

Вчера, 7 апреля, утром враг уничтожил отделение " Укрпочты " в Константиновке Донецкой области. А днем ранее, 6 апреля, в Сумской области дроном было прицельно атаковано отделение контейнерного типа, которое было установлено вместо уничтоженного.

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Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

По его словам, в обоих случаях не пострадали ни работники, ни клиенты учреждения. В Константиновке уже после обеда команда "Укрпочты", убрав обломки и повреждения, возобновила работу.

"Сейчас мы активно развиваем этот проект модульных отделений вместе с нашими иностранными партнерами — и это очередное доказательство того, насколько он нужен. Более того, мы учли негативный опыт, и новые отделения будут иметь определенный уровень защиты", — отметил Смилянский.

Напомним, 27 марта АО "Укрпочта" временно прекратило доставку посылок в Херсон из-за массированных обстрелов РФ. После прекращения российского террора работа отделений будет возобновлена.