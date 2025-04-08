- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
В результате вражеских обстрелов "Укрпочта" за два дня потеряла два отделения (ФОТО)
Вчера, 7 апреля, утром враг уничтожил отделение " Укрпочты " в Константиновке Донецкой области. А днем ранее, 6 апреля, в Сумской области дроном было прицельно атаковано отделение контейнерного типа, которое было установлено вместо уничтоженного.
Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.
По его словам, в обоих случаях не пострадали ни работники, ни клиенты учреждения. В Константиновке уже после обеда команда "Укрпочты", убрав обломки и повреждения, возобновила работу.
"Сейчас мы активно развиваем этот проект модульных отделений вместе с нашими иностранными партнерами — и это очередное доказательство того, насколько он нужен. Более того, мы учли негативный опыт, и новые отделения будут иметь определенный уровень защиты", — отметил Смилянский.
Напомним, 27 марта АО "Укрпочта" временно прекратило доставку посылок в Херсон из-за массированных обстрелов РФ. После прекращения российского террора работа отделений будет возобновлена.