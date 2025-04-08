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Внаслідок ворожих обстрілів "Укрпошта" за два дні втратила два відділення (ФОТО)
Учора, 7 квітня, зранку ворог знищив відділення "Укрпошти" в Костянтинівці Донецької області. А за день до цього, 6 квітня, на Сумщині дроном було прицільно атаковано відділення контейнерного типу, яке було встановлено замість знищеного.
Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.
За його словами, в обох випадках не постраждали ні працівники, ні клієнти установи. У Костянтинівці вже після обіду команда "Укрпошти", прибравши уламки та пошкодження, поновила роботу.
"Зараз ми активно розвиваємо цей проєкт модульних відділень разом із нашими іноземними партнерами — і це черговий доказ того, наскільки він потрібен. Ба більше, ми врахували негативний досвід, і нові відділення матимуть певний рівень захисту", — зазначив Смілянський.
Нагадаємо, 27 березня АТ "Укрпошта" тимчасово припинила доставку посилок у Херсон через масовані обстріли РФ. Після припинення російського терору, робота відділень буде відновлена.