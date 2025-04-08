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Внаслідок ворожих обстрілів "Укрпошта" за два дні втратила два відділення (ФОТО)

знищене відділення Укрпошти
Внаслідок російського обстрілу на Сумщині знищено відділення "Укрпошти".

Учора, 7 квітня, зранку ворог знищив відділення "Укрпошти" в Костянтинівці Донецької області. А за день до цього, 6 квітня, на Сумщині дроном було прицільно атаковано відділення контейнерного типу, яке було встановлено замість знищеного. 

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Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, в обох випадках не постраждали ні працівники, ні клієнти установи. У Костянтинівці вже після обіду команда "Укрпошти", прибравши уламки та пошкодження, поновила роботу.

"Зараз ми активно розвиваємо цей проєкт модульних відділень разом із нашими іноземними партнерами — і це черговий доказ того, наскільки він потрібен. Ба більше, ми врахували негативний досвід, і нові відділення матимуть певний рівень захисту", — зазначив Смілянський.

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відділення Укрпошти після обстрілу РФ
Згоріле відділення Укрпошти
відділення Укрпошти
Відділення Укрпошти
відділення Укрпошти, пожежа
Знищене відділення Укрпошти
пошкоджена будівля Укрпошти
Пошкоджене відділення Укрпошти внаслідок обстрілу РФ
пошкоджене відділення Укрпошти
Пошкоджене відділення Укрпошти внаслідок обстрілу РФ

Нагадаємо, 27 березня АТ "Укрпошта" тимчасово припинила доставку посилок у Херсон через масовані обстріли РФ. Після припинення російського терору, робота відділень буде відновлена.  

Автор:
Тетяна Ковальчук