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"Укрпошта" втратила ще одне відділення через ворожі обстріли (ФОТО)

укрпошта, обстріли
Обстріли спричинили нові втрати для "Укрпошти".

Сьогодні, 8 квітня, стався новий обстріл поштової інфраструктури. Два "шахеди" влучили поблизу відділення "Укрпошти" в Добропіллі, де наразі працює команда з Покровська.

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Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, ворог намагається влучити саме в звичні маршрути поштових перевезень.

"Складається враження, що б’ють по моєму звичному маршруту", - наголосив Смілянський.

Таким чином, внаслідок обстрілів "Укрпошта" втратила ще одне відділення.

"Дівчат і хлопців, які ставали героями в повному сенсі цього слова, зокрема й у репортажах світових медіа, ці атаки не зупинять, і ми скоро все відновимо", - підсумував він.

Фото 2 — "Укрпошта" втратила ще одне відділення через ворожі обстріли (ФОТО)
Фото 3 — "Укрпошта" втратила ще одне відділення через ворожі обстріли (ФОТО)
Фото 4 — "Укрпошта" втратила ще одне відділення через ворожі обстріли (ФОТО)

Про втрати "Укрпошти"

7 квітня, вранці, внаслідок ворожої атаки було знищено відділення "Укрпошти" в Костянтинівці Донецької області.

Це сталося через день після того, як 6 квітня на Сумщині за допомогою дрону було прицільно атаковано контейнерне відділення, яке раніше встановили на місці знищеного в результаті обстрілу.

Нагадаємо, 27 березня АТ "Укрпошта" тимчасово припинила доставку посилок у Херсон через масовані обстріли РФ. Після припинення російського терору, робота відділень буде відновлена.  

Автор:
Ольга Опенько