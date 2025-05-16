Россия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре Херсона: поврежден вокзал и вагон поезда

Утром, 16 мая, российские войска снова обстреляли железнодорожную инфраструктуру Херсона.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию "Укрзализныци".

В результате атаки повреждено здание вокзала, где выбиты окна и повреждены рабочие места сотрудников. Также незначительные повреждения получил один из вагонов поезда.

К счастью, обошлось без пострадавших. В момент обстрела пассажиры, работники вокзала и диспетчерского пункта находились в укрытиях.

В УЗ добавили, что после завершения вражеской атаки испытавший незначительные повреждения поезд продолжил свое движение с задержкой около часа. Движение других поездов осуществляется по расписанию.

Напомним, 27 марта российские террористы нанесли удар по вокзалу Херсона и окружающей инфраструктуре. В результате обстрела поврежден вагон поезда №110 Херсон – Львов, поезд отправился с задержкой в полтора часа. От удара в здании вокзала выбило стекла, повреждены кабели электропитания и водоснабжения.