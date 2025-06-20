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Дрони атакували залізничний вокзал Одеси: пошкоджена контактна мережа

вибух
В Одесі дрони влучили в інфраструктуру залізничного вокзалу

У ніч на 20 червня внаслідок атаки дронів було пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу в Одесі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

Атака дронів в Одесі

Нічна атака дронів пошкодила залізничний вокзал в Одесі.  Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють аварійні бригади "Укрзалізниці", які вже розпочали ліквідацію наслідків удару.

Рух поїздів здійснюється за графіком, затримок немає.

Залізнична інфраструктура зазнає ворожих атак

6 червня  внаслідок російської атаки була пошкоджена залізнична ділянка у Київській області. 

Також 27 травня залізнична інфраструктура та рухомий склад "Укрзалізниці" на території Харківської, Донецької та Сумської областей опинилися під ворожими атаками.

А 16 травня російські війська обстріляли залізничну інфраструктуру Херсона. 

Автор:
Ольга Опенько