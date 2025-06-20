Дроны атаковали железнодорожный вокзал Одессы: повреждена контактная сеть

В ночь на 20 июня в результате атаки дронов была повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала в Одессе.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Атака дронов в Одессе

Ночная атака дронов повредила железнодорожный вокзал в Одессе. Пострадали контактная сеть и рельсо-шпальная решетка.

По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают аварийные бригады "Укрзализныци", которые уже приступили к ликвидации последствий удара.

Движение поездов осуществляется по графику, задержек нет.

Железнодорожная инфраструктура подвергается враждебным атакам

6 июня в результате российской атаки была повреждена железнодорожный участок в Киевской области.

Также 27 мая железнодорожная инфраструктура и подвижной состав "Укрзализныци" на территории Харьковской, Донецкой и Сумской областей оказались под вражескими атаками.

А 16 мая российские войска обстреляли железнодорожную инфраструктуру Херсона.