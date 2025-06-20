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Дроны атаковали железнодорожный вокзал Одессы: повреждена контактная сеть
В ночь на 20 июня в результате атаки дронов была повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала в Одессе.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Атака дронов в Одессе
Ночная атака дронов повредила железнодорожный вокзал в Одессе. Пострадали контактная сеть и рельсо-шпальная решетка.
По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают аварийные бригады "Укрзализныци", которые уже приступили к ликвидации последствий удара.
Движение поездов осуществляется по графику, задержек нет.
Железнодорожная инфраструктура подвергается враждебным атакам
6 июня в результате российской атаки была повреждена железнодорожный участок в Киевской области.
Также 27 мая железнодорожная инфраструктура и подвижной состав "Укрзализныци" на территории Харьковской, Донецкой и Сумской областей оказались под вражескими атаками.
А 16 мая российские войска обстреляли железнодорожную инфраструктуру Херсона.