Поезд Одесса – Запорожье поврежден в результате российских обстрелов Днепропетровской области

24 июня в результате российского ракетного удара по Днепропетровской области был поврежден пассажирский поезд №52 сообщением Одесса – Запорожье.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Отмечается, что пассажиры оперативно переведены в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается. На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи.

Сейчас "Укрзализныця" готовит подменный подвижной состав по Днепру, чтобы пересадить пассажиров и доставить в Запорожье.

"К счастью, обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги поезда №52 Одесса — Запорожье, возле которого произошло попадание вражеской ракеты. Пассажирам, получившим травмы, оказывается медицинская помощь", — сообщили в компании.

Для дальнейшей доставки пассажиров в Запорожье "Укрзализныця" назначила дополнительный электропоезд. Он отправится из Днепра ориентировочно в 13:00.

Напомним, в ночь на 20 июня в результате атаки дронов была повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала в Одессе. Пострадали контактная сеть и рельсо-шпальная решетка.

Также 27 мая железнодорожная инфраструктура и подвижной состав "Укрзализныци" на территории Харьковской, Донецкой и Сумской областей оказались под вражескими атаками.