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Россияне обстреляли вокзал в Херсоне: повреждено багажное отделение
Сегодня, 9 июля, россияне обстреляли вокзал в Херсоне, повреждено багажное отделение. Пострадавших нет.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.
Вокзал в Херсоне подвергся обстрелу
Российские войска снова обстреляли вокзал на станции Херсон, повредив здание багажного отделения и выбив окна.
К моменту атаки в укрытии находились 8 человек, пострадавших нет.
Движение поездов в регионе осуществляется по расписанию.
Обстрелы железнодорожной инфраструктуры
Напомним, 24 июня в результате российского ракетного удара по Днепропетровской области был поврежден пассажирский поезд №52 сообщением Одесса – Запорожье.
"К счастью, обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги поезда №52 Одесса — Запорожье, возле которого произошло попадание вражеской ракеты. Пассажирам, получившим травмы, оказывается медицинская помощь", — сообщила пресс-служба "Укрзализныци" .
Напомним, в ночь на 20 июня в результате атаки дронов было повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала в Одессе. Пострадали контактная сеть и рельсо-шпальная решетка.
Также 27 мая железнодорожная инфраструктура и подвижной состав "Укрзализныци" на территории Харьковской, Донецкой и Сумской областей оказались под вражескими атаками.