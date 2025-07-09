Сегодня, 9 июля, россияне обстреляли вокзал в Херсоне, повреждено багажное отделение. Пострадавших нет.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Вокзал в Херсоне подвергся обстрелу

Российские войска снова обстреляли вокзал на станции Херсон, повредив здание багажного отделения и выбив окна.

К моменту атаки в укрытии находились 8 человек, пострадавших нет.

Движение поездов в регионе осуществляется по расписанию.

Обстрелы железнодорожной инфраструктуры

Напомним, 24 июня в результате российского ракетного удара по Днепропетровской области был поврежден пассажирский поезд №52 сообщением Одесса – Запорожье.

"К счастью, обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги поезда №52 Одесса — Запорожье, возле которого произошло попадание вражеской ракеты. Пассажирам, получившим травмы, оказывается медицинская помощь", — сообщила пресс-служба "Укрзализныци" .

Напомним, в ночь на 20 июня в результате атаки дронов было повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала в Одессе. Пострадали контактная сеть и рельсо-шпальная решетка.

Также 27 мая железнодорожная инфраструктура и подвижной состав "Укрзализныци" на территории Харьковской, Донецкой и Сумской областей оказались под вражескими атаками.