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Движение поездов в условиях войны: почему поезда не останавливаются во время обстрелов

поезд
Железная дорога должна работать при любых условиях / Укрзалізниця

"Укрзализныця" не может позволить себе останавливать поезда даже при обстреле, ведь железнодорожное сообщение играет стратегическую роль в перевозке людей и грузов.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил руководитель по пассажирским коммуникациям компании Александр Шевченко в эфире Киев24.

Война не останавливает поезда

"Укрзализныця" не может останавливать движение поездов даже во время обстрелов, подчеркнул Шевченко.

По его словам, железная дорога – это сложная взаимосвязанная система, где остановка одного поезда может повлиять на весь график движения. Поэтому, даже в военное время, поезда, особенно перевозящие стратегические грузы или пассажиров, должны продолжать курсировать.

Шевченко отметил, что вагоны менее уязвимы для поражения, чем другие цели, а компания постоянно координирует свои действия с военными и обеспечивает круглосуточный мониторинг ситуации для обеспечения безопасности пассажиров.

В то же время он признал, что случаи поражения поездов случаются — это суровая реальность войны, к которой железнодорожники вынуждены адаптироваться.

Обстрелы железнодорожной инфраструктуры

Напомним, 24 июня в результате российского ракетного удара по Днепропетровской области был поврежден пассажирский поезд №52 сообщением Одесса – Запорожье.  

"К счастью, обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги поезда №52 Одесса — Запорожье, возле которого произошло попадание вражеской ракеты.   Пассажирам, получившим травмы, оказывается медицинская помощь", — сообщила пресс-служба "Укрзализныци" .

Напомним, в ночь на 20 июня в результате атаки дронов была повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала в Одессе. Пострадали контактная сеть и рельсо-шпальная решетка.

Также 27 мая железнодорожная инфраструктура и подвижной состав "Укрзализныци" на территории Харьковской, Донецкой и Сумской областей оказались под вражескими атаками.

Автор:
Ольга Опенько