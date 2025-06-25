Рух поїздів в умовах війни: чому потяги не зупиняються під час обстрілів

"Укрзалізниця" не може дозволити собі зупиняти поїзди навіть під час обстрілів, адже залізничне сполучення відіграє стратегічну роль у перевезенні людей і вантажів.

Як пише Delo.ua, про це заявив керівник із пасажирських комунікацій компанії Олександр Шевченко в ефірі Київ24.

Війна не зупиняє поїзди

"Укрзалізниця" не може зупиняти рух поїздів навіть під час обстрілів, наголосив Шевченко.

За його словами, залізниця — це складна взаємопов’язана система, де зупинка одного поїзда може вплинути на весь графік руху. Тому, навіть у воєнний час, потяги, особливо ті, що перевозять стратегічні вантажі або пасажирів, мають продовжувати курсувати.

Шевченко зазначив, що вагони є менш вразливими для ураження, ніж інші цілі, а компанія постійно координує свої дії з військовими та забезпечує цілодобовий моніторинг ситуації для гарантування безпеки пасажирів.

Водночас він визнав, що випадки ураження поїздів таки трапляються — це сувора реальність війни, до якої залізничники змушені адаптуватися.

Обстріли залізничної інфраструктури

Нагадаємо, 24 червня внаслідок російського ракетного удару по Дніпропетровській області було пошкоджено пасажирський поїзд №52 сполученням Одеса – Запоріжжя.

"На щастя, обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці поїзда №52 Одеса — Запоріжжя, біля якого сталася влучання ворожої ракети. Пасажирам, які отримали травми, надається медична допомога", - повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Нагадаємо, у ніч на 20 червня внаслідок атаки дронів було пошкоджено інфраструктуру залізничного вокзалу в Одесі. Уражень зазнали контактна мережа та рейко-шпальна решітка.

Також 27 травня залізнична інфраструктура та рухомий склад "Укрзалізниці" на території Харківської, Донецької та Сумської областей опинилися під ворожими атаками.