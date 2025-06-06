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Пошкодження колій УЗ через обстріли: трипільські поїзди змінюють маршрут, Kyiv City Express забезпечує сполучення в місті

Укрзалізниця
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Унаслідок обстрілу на Київщині пошкоджено залізничні колії. Поїзди трипільського напрямку змінюють маршрут, а Kyiv City Express тимчасово підсилює сполучення у столиці.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Обстріли не зупинили рух

Зазначається, що обстрілом пошкоджено колії на Київщині, низка поїздів трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів (відповідно без зупинки по станції Видубичі).

На Київ:

  • 785/791 Кременчук, Кропивницький - Київ; 
  • 79 Дніпро - Львів; 
  • 119 Дніпро - Хелм; 37 Запоріжжя - Київ;

З Києва:

  • 732 Київ - Запоріжжя; 
  • 44 Івано-Франківськ - Черкаси.

В результаті об'їзду слід очікувати затримку до 90 хвилин, наголошує пресслужба.

Kyiv City Express підстраховує метро

Поки фахівці метрополітену працюють над відновленням пошкодженої ділянки лінії, Kyiv City Express забезпечує безперебійне сполучення між лівим і правим берегами столиці.

Усі поїзди міської електрички курсують згідно з розкладом.

Жителі Дніпровського району, де наразі обмежено рух метро, можуть скористатися найближчими станціями Kyiv City Express: Русанівка, Лівобережна, Дарниця та Березняки.

Атака на Київ

За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, у столиці через російську атаку четверо загиблих та 20 постраждалих (16 госпіталізували).

Згідно з оперативними даними, оприлюдненими  Київською міською військовою адміністрацією, ситуація в Києві була такою:

  • У Солом’янському районі виникла пожежа в нежитловій будівлі, яку оперативно локалізували рятувальники. Також зафіксовано ворожий удар по одному з освітніх закладів. Крім того, загоряння сталося на верхніх поверхах житлового 16-поверхового будинку — полум’я охопило 8–10 поверхи. На місці працювали служби порятунку, тривала рятувальна операція.
  •  У Дарницькому районі уламки безпілотника впали на територію дитячого майданчика. За попередніми даними, займання не виникло. Також перевірялась інформація про падіння уламків у кількох інших локаціях району. 
  • У Голосіївському районі горів об’єкт цивільної інфраструктури. Паралельно тривали роботи з відновлення електропостачання в мікрорайонах на лівому березі столиці.
Автор:
Ольга Опенько