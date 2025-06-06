Пошкодження колій УЗ через обстріли: трипільські поїзди змінюють маршрут, Kyiv City Express забезпечує сполучення в місті

Унаслідок обстрілу на Київщині пошкоджено залізничні колії. Поїзди трипільського напрямку змінюють маршрут, а Kyiv City Express тимчасово підсилює сполучення у столиці.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Обстріли не зупинили рух

Зазначається, що обстрілом пошкоджено колії на Київщині, низка поїздів трипільського напрямку будуть слідувати резервним маршрутом через Фастів (відповідно без зупинки по станції Видубичі).

На Київ:

785/791 Кременчук, Кропивницький - Київ;

79 Дніпро - Львів;

119 Дніпро - Хелм; 37 Запоріжжя - Київ;

З Києва:

732 Київ - Запоріжжя;

44 Івано-Франківськ - Черкаси.

В результаті об'їзду слід очікувати затримку до 90 хвилин, наголошує пресслужба.

Kyiv City Express підстраховує метро

Поки фахівці метрополітену працюють над відновленням пошкодженої ділянки лінії, Kyiv City Express забезпечує безперебійне сполучення між лівим і правим берегами столиці.

Усі поїзди міської електрички курсують згідно з розкладом.

Жителі Дніпровського району, де наразі обмежено рух метро, можуть скористатися найближчими станціями Kyiv City Express: Русанівка, Лівобережна, Дарниця та Березняки.

Атака на Київ

За інформацією міського голови Києва Віталія Кличка, у столиці через російську атаку четверо загиблих та 20 постраждалих (16 госпіталізували).

Згідно з оперативними даними, оприлюдненими Київською міською військовою адміністрацією, ситуація в Києві була такою: