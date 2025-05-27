На відновлення житла після обстрілів у Києві виділено понад 900 млн грн: скільки будинків відремонтували

Київ інвестував понад 900 мільйонів гривень із міського бюджету у відновлення житлових будинків, що зазнали пошкоджень внаслідок ворожих обстрілів. Із 36 найбільш постраждалих будівель уже завершено капітальний ремонт 24, ще 12 перебувають у процесі відновлення.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу КМДА.

Як у Києві відновлюють житло

Один із таких об'єктів — 26-поверховий будинок на проспекті Валерія Лобановського в Солом’янському районі.

У першій половині 2024 року в результаті обстрілу будівля зазнала пошкоджень даху, технічного поверху та однієї квартири. Після обстеження фахівці демонтували пошкоджені конструкції, а потім відновили покриття, покрівлю, стіни, перегородки, огорожу балкону та частину фасаду. Також встановили нові віконні блоки і відремонтували ліфтове обладнання.

Після ремонту мешканці багатоповерхівки облаштували на даху сонячну електростанцію з необхідним обладнанням, щоб забезпечити будинок енергонезалежністю та стійкістю до відключень електроенергії.

Про програму "єВідновлення"

Програма "єВідновлення" стартувала у 2023 році для компенсації витрат на ремонт і відбудову пошкодженого або зруйнованого житла. Вона надає фінансову підтримку для поточних і капітальних ремонтів, а також пропонує житлові сертифікати, які можна використати для придбання нового житла замість повністю зруйнованого. Крім того, програма дозволяє подавати заявки на компенсацію для будівництва житла на власній земельній ділянці.

Станом на початок 2025 року в Реєстрі пошкодженого та знищеного майна зареєстровано 247 819 об’єктів, з них 222 424 — житлові будівлі.

В рамках програми "єВідновлення" можна отримати компенсації для проведення ремонтів:

категорії А – до 200 тисяч гривень;

категорії Б – від 200 до 350 тисяч гривень для квартир або від 200 до 500 тисяч гривень – для будинків.

Загалом, для реалізації єВідновлення в держбюджеті на 2025 рік закладено 1 мільярд гривень. З них на ремонти категорії А – 400 мільйонів, категорії Б – 600 мільйонів.

За два роки програмою "єВідновлення" скористалися понад 100 тисяч українських сімей. Загальна сума наданої допомоги перевищила 24,8 мільярда гривень, а середній розмір компенсації за зруйноване житло становить майже 1,5 млн грн.