Комуналку за зруйноване житло скасують: Рада ухвалила закон у першому читанні

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт, який передбачає скасування нарахування плати за житлово-комунальні послуги для громадян, чиє житло було пошкоджене або знищене внаслідок бойових дій і стало непридатним для проживання.

Про це повідомив нардеп Павло Фролов.

Згідно з документом №13155, у випадку, якщо експертна оцінка визнає житло таким, що не підлягає відновленню, нарахування плати за комунальні послуги припиняється з дати його руйнування.

Крім того, якщо житло визнано непридатним для проживання або таким, що становить загрозу життю та здоров'ю мешканців, плата за комунальні послуги не нараховуватиметься протягом усього періоду його відновлення або ремонту.

Автори законопроєкту наголошують, що його прийняття сприятиме встановленню справедливості у сфері нарахування комунальних платежів та забезпечить додаткові державні гарантії соціального захисту для громадян України, які втратили своє житло через війну.

Нагадаємо, уряд схвалив постанову, яка дозволяє виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 665 мільйонів гривень для виплати компенсацій за пошкоджене житло в рамках програми "єВідновлення".