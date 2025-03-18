Виплату компенсацій за проживання ВПО продовжать автоматично

З початку повномасштабної війни в Україні діє програма "Прихисток". Власникам житла, які надають його для проживання внутрішньо переміщених осіб (ВПО) за цією програмою, Пенсійний фонд України (ПФУ) автоматично продовжить виплату компенсації, додатко звертатись не потрібно.

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Про це повідомила пресслужба у Міністерства соціальної політики.

"Власникам житла, які вже є отримувачами грошової компенсації за програмою "Прихисток", надання компенсації було продовжено автоматично, нікуди додатково звертатися не потрібно. А тим власникам, які плануютьвперше скористатись програмою "Прихисток", або скористалися з початку року, з 1 березня необхідно звертатись до Пенсійного фонду України", — йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Компенсація витрат призначається власнику житла на 6 місяців, потім вона автоматично продовжується ще на наступні 6 місяців (після проведення перевірки права на її призначення). За розміщення однієї людини компенсації становить 450 грн на місяць.

У яких випадках компенсація не призначається?

Компенсація не призначається, якщо:

власник житла та ВПО пов'язані родинних зв’язками;

ВПО понад місяць не проживає у житловому приміщенні, за адресою якого надається компенсація, або перебуває за кордоном більше 30-ти календарних днів підряд на дату проведення перевірки або ВПО протягом 3-х місяців до звернення придбано, отримано безоплатно або на пільгових умовах житло.

Нагадаємо, для українців, які змушені були через війну залишити власні домівки і переїхати жити в інші регіони країни, найболючішим залишається питання житла. З метою допомогти ВПО, які не мають достатньо коштів, аби самостійно винаймати індивідуальне житло, Мінсоцполітики розробило новий інструмент державної підтримки – субсидію на оренду житла.