Выплату компенсаций за проживание ВПЛ продолжат автоматически

С начала полномасштабной войны в Украине действует программа "Убежище". Владельцам жилья, которые предоставляют его для проживания внутри перемещенных лиц (ВПЛ) по этой программе, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) автоматически продлит выплату компенсации, дополнительно обращаться не нужно.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

"Владельцам жилья, которые уже являются получателями денежной компенсации по программе " Убежище ", предоставление компенсации было продлено автоматически, никуда дополнительно обращаться не нужно. А тем владельцам, которые планируют впервые воспользоваться программой " Убежище ", или воспользовались с начала года, с 1 марта необходимо обратиться в ПС", — говорится в сообщении Минсоцполитики.

Компенсация расходов назначается собственнику жилья на 6 месяцев, затем она автоматически продлевается еще на следующие 6 месяцев (после проведения проверки права на ее назначение). За размещение одного человека компенсация составляет 450 грн в месяц.

В каких случаях компенсация не назначается?

Компенсация не назначается, если:

собственник жилья и ВПЛ связаны родственными связями;

ВПЛ более месяца не проживает в жилом помещении, по адресу которого предоставляется компенсация, или находится за границей более 30 календарных дней подряд на дату проведения проверки или ВПЛ в течение 3-х месяцев до обращения приобретено, получено безвозмездно или на льготных условиях жилье.

Напомним, для украинцев, вынужденных из-за войны покинуть собственные дома и переехать жить в другие регионы страны, самым болезненным остается вопрос жилья. С целью помочь ВПЛ, не имеющим достаточно средств, чтобы самостоятельно снимать индивидуальное жилье, Минсоцполитики разработало новый инструмент государственной поддержки – субсидию на аренду жилья.