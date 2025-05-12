Уряд виділив додаткові 665 млн гривень на компенсації за пошкоджене майно

Кабінет Міністрів України схвалив постанову, яка дозволяє виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 665 мільйонів гривень для виплати компенсацій за пошкоджене житло в рамках програми "єВідновлення".

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Планується покрити потребу у відновленні 7 389 житлових приміщень, пошкоджених внаслідок збройної агресії.

Скільки можна отримати?

В рамках програми "єВідновлення" можна отримати компенсації для проведення ремонтів:

категорії А – до 200 тисяч гривень;

категорії Б – від 200 до 350 тисяч гривень для квартир або від 200 до 500 тисяч гривень – для будинків.

Загалом, для реалізації єВідновлення в держбюджеті на 2025 рік закладено 1 мільярд гривень. З них на ремонти категорії А – 400 мільйонів, категорії Б – 600 мільйонів.

Нагадаємо, у квітні на виплати компенсацій за пошкоджене житло додатково залучено 84 млн доларів. З цієї суми $33 млн підуть на покриття дрібних ремонтів для понад 18 тисяч родин, а 49,5 на покриття середніх для понад 6 тисяч родин.