На виплати компенсацій за пошкоджене житло додатково залучено 84 млн доларів

Кабмін схвалив рішення про залучення коштів від Світового банку (WB) в розмірі 84 мільйони доларів для продовження проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) в рамках програми "єВідновлення". Компенсації отримають ще понад 24 тисячі родин.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Ми постійно шукаємо нові шляхи дофінансування програм компенсацій та їх масштабування. Ми прагнемо, щоб люди, які постраждали від війни, мали можливість якнайшвидше відремонтувати свою оселю, придбати нове житло або відбудуватися", — зазначив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За даними відомства, з 84 мільйонів доларів 33 підуть на покриття дрібних ремонтів для понад 18 тисяч родин, а 49,5 на покриття середніх для понад 6 тисяч родин.

Наразі, через програму компенсації за зруйноване або пошкоджене житло вже підтримано понад 97 тисяч родин. З них понад 8 тисяч змогли придбати нове житло. Усього подано 138 тисяч заяв про пошкоджене майно, понад 43 тисячі про зруйноване. Вже 2700 родин ВПО купили нові домівки, ще 2500 в процесі пошуку підходящого житла.

Довідково

Проєкт HOPE реалізується завдяки партнерству зі Світовим Банком. До нього входять компенсації за пошкоджене житло в рамках єВідновлення, а також компонент відновлення багатоквартирних будинків. Наразі він є наймасштабнішим проєктом у житловому секторі.

Нагадаємо, з початку року понад 1500 українців отримали кредити на житло на суму 2,9 млрд грн в рамках програми доступної іпотеки “єОселя”. Загалом, з початку її реалізації 16 423 родини стали власниками житла, отримавши кредити на суму 26,975 млрд грн.