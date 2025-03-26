Витяг про пошкоджене чи зруйноване житло тепер доступний у "Дії"

У застосунку “Дія” тепер доступний витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Це дозволить отримати інформацію про факт руйнування житла або подану заявку на програму “єВідновлення”.

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Про це йдеться в повідомленні сервісу державних послуг.

"Більше не потрібно йти до установ, шукати потрібного фахівця, стояти в чергах та заповнювати папери. Декілька кліків — і документ у застосунку "Дія", повідомляє пресслужба.

Для чого потрібен витяг і як його отримати

Витяг з Реєстру пошкодженого та знищеного майна необхідний для отримання пільг на комунальні послуги, оформлення страхових та соціальних виплат, а також для припинення права власності на знищене житло.

Окрім того, він може бути використаний для долучення до програм допомоги від благодійних фондів чи бізнесу, а також для подання до суду.

Як отримати документ у застосунку "Дія":

У розділі Сервіси виберіть "єВідновлення".

Натисніть Витяги з реєстру → Почати.

Виберіть потрібний тип витягу та натисніть Замовити витяг.

Про реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України (RD4U), створений для збору заяв про компенсацію збитків, втрат чи шкоди, завданих агресією Росії проти України з 24 лютого 2022 року на території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Це перший крок до міжнародного компенсаційного механізму. Реєстр був створений Україною, ЄС та ще 42 країнами і розташований у м. Гаага.

Міжнародний реєстр збитків стартував 2 квітня 2024 року. За прогнозами, на відшкодування збитків може податися до 8 мільйонів українців, що потерпіли від війни.

Більше про те, як працює реєстр та які його цілі, читайте у статті Delo.ua "Міжнародний реєстр збитків від Росії: як податися і коли чекати результатів".