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Правительство выделило дополнительные 665 млн гривен на компенсации за поврежденное имущество
Кабинет Министров Украины одобрил постановление, которое позволяет выделить из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 665 миллионов гривен для выплаты компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы "єВідновлення".
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
Планируется покрыть потребность в восстановлении 7389 жилых помещений, поврежденных в результате вооруженной агрессии.
Сколько можно получить?
В рамках программы "єВідновлення" можно получить компенсации для проведения ремонтов:
- категории А – до 200 тысяч гривен;
- категории Б – от 200 до 350 тысяч гривен для квартир или от 200 до 500 тысяч гривен – для домов.
В общем, для реализации программы "єВідновлення" в госбюджете на 2025 год заложено 1 миллиард гривен. Из них на ремонт категории А – 400 миллионов, категории Б – 600 миллионов.
Напомним, в апреле на выплаты компенсаций за поврежденное жилье дополнительно привлечено 84 млн долларов . Из этой суммы $33 млн пойдут на покрытие мелких ремонтов для более чем 18 тысяч семей, а 49,5 на покрытие средних для более чем 6 тысяч семей.