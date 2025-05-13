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Коммуналку за разрушенное жилье отменят: Рада приняла закон в первом чтении

разрушенное жилье
Коммуналку для украинцев, которым война разрушила жилье, может быть отменена.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену начисления платы за жилищно-коммунальные услуги для граждан, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате боевых действий и стало непригодным для проживания.

Об этом сообщил нардеп Павел Фролов.

Согласно документу №13155, в случае, если экспертная оценка признает жилье не подлежащим восстановлению, начисление платы за коммунальные услуги прекращается с даты его разрушения.

Кроме того, если жилье признано непригодным для проживания или представляющим угрозу жизни и здоровью жильцов, плата за коммунальные услуги не будет начисляться в течение всего периода его восстановления или ремонта.

Авторы законопроекта отмечают, что его принятие будет способствовать установлению справедливости в сфере начисления коммунальных платежей и обеспечит дополнительные государственные гарантии социальной защиты для граждан Украины, потерявших свое жилье из-за войны.

Напомним, правительство одобрило постановление, позволяющее выделить из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии 665 миллионов гривен для выплаты компенсаций за поврежденное жилье в рамках программы "Восстановление".

Автор:
Татьяна Бессараб