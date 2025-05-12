"єВідновлення": середній чек компенсації за зруйноване житло становить майже 1,5 млн грн

За два роки понад 100 тисяч українських родин уже скористалися програмою "єВідновлення". Загалом українці вже отримали понад 24,8 млрд грн допомоги. Середня сума компенсації за зруйноване житло — майже 1,5 млн грн. Найбільше заяв надходить з Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомляє Міністерство громад та територій України.

Загалом українці вже отримали понад 24,8 млрд грн допомоги. 9,6 тисяч вже придбали нові домівки. Понад 93 тисячам – погодили компенсацію на відновлення житла після пошкоджень на загальну суму 9,8 млрд гривень. З них вже перераховано заявникам – 8,9 млрд гривень.

"Програма на сьогодні є одним з найбільш ефективних елементів допомоги українцям, чиє житло постраждало від російської агресії, або ж було повністю знищене", — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Скільки грошей можна отримати?

Держава надає кошти як на ремонт, так і на купівлю нової оселі:

до 200 тис. грн — на поточний ремонт ;

до 350-500 тис. грн — на капітальний ремонт ;



житловий сертифікат — на купівлю нової оселі ;

житловий сертифікат — на купівлю нової оселі грошову допомогу — на зведення нового будинку.

У пріоритеті — військові, родини загиблих, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї та ВПО.

Середній розмір сертифікатів з компенсацією за зруйноване житло — майже 1,5 млн грн. Виплат на відбудову на власній ділянці — 2,2 млн грн.

Найбільше заяв на відшкодування пошкодженого майна подали у таких регіонах:

Харківська область — 53 046;



Київська область — 21 399;

Донецька область — 14 019;

Миколаївська область — 9 308;

Херсонська область — 7 778.

Найбільше заяв на отримання компенсацій за знищене майно подали у таких регіонах:

Донецька область — 17 675 ;

17 675 Харківська область — 15 517 ;

15 517 Київська область — 6 455 ;

6 455 Херсонська область — 3 021 ;

3 021 Миколаївська область — 1 706 .

Для реалізації програм залучаються як кошти з держбюджету України, так і кошти міжнародних партнерів, зокрема Світового банку та Банку розвитку ради Європи.

Нагадаємо, уряд схвалив постанову, яка дозволяє виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 665 мільйонів гривень для виплати компенсацій за пошкоджене житло в рамках програми "єВідновлення".