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"єВідновлення": середній чек компенсації за зруйноване житло становить майже 1,5 млн грн

зруйнований будинок
Понад 100 тисяч українців змогли отримати кошти на ремонт чи сертифікати для придбання нового житла.Фото: Харківська ОВА

За два роки понад 100 тисяч українських родин уже скористалися програмою "єВідновлення". Загалом українці вже отримали понад 24,8 млрд грн допомоги. Середня сума компенсації за зруйноване житло — майже 1,5 млн грн. Найбільше заяв надходить з Харківської, Київської, Донецької, Миколаївської та Херсонської областей.

Про це повідомляє Міністерство громад та територій України.

Загалом українці вже отримали понад 24,8 млрд грн допомоги. 9,6 тисяч вже придбали нові домівки. Понад 93 тисячам – погодили компенсацію на відновлення житла після пошкоджень на загальну суму 9,8 млрд гривень. З них вже перераховано заявникам – 8,9 млрд гривень.

Фото 2 — "єВідновлення": середній чек компенсації за зруйноване житло становить майже 1,5 млн грн

"Програма на сьогодні є одним з найбільш ефективних елементів допомоги українцям, чиє житло постраждало від російської агресії, або ж було повністю знищене", — зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Скільки грошей можна отримати?

Держава надає кошти як на ремонт, так і на купівлю нової оселі:

  • до 200 тис. грн — на поточний ремонт
  • до 350-500 тис. грн — на капітальний ремонт;
  • житловий сертифікат — на купівлю нової оселі
  • грошову допомогу — на зведення нового будинку.

У пріоритеті — військові, родини загиблих, люди з інвалідністю, багатодітні сім’ї та ВПО.

Середній розмір сертифікатів з компенсацією за зруйноване житло — майже 1,5 млн грн. Виплат на відбудову на власній ділянці — 2,2 млн грн.

Фото 3 — "єВідновлення": середній чек компенсації за зруйноване житло становить майже 1,5 млн грн

Найбільше заяв на відшкодування пошкодженого майна подали у таких регіонах:

  • Харківська область — 53 046;
  • Київська область — 21 399; 
  • Донецька область — 14 019; 
  • Миколаївська область — 9 308; 
  • Херсонська область — 7 778.

Найбільше заяв на отримання компенсацій за знищене майно подали у таких регіонах:

  • Донецька область 17 675
  • Харківська область 15 517
  • Київська область 6 455
  • Херсонська область 3 021
  • Миколаївська область 1 706.

Для реалізації програм залучаються як кошти з держбюджету України, так і кошти міжнародних партнерів, зокрема Світового банку та Банку розвитку ради Європи. 

Нагадаємо, уряд схвалив постанову, яка дозволяє виділити з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії 665 мільйонів гривень для виплати компенсацій за пошкоджене житло в рамках програми "єВідновлення".

Автор:
Тетяна Ковальчук