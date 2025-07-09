Гарвард може втратити акредитацію через скарги на антисемітизм

Адміністрація США за президентства Дональда Трампа розпочала тиск на Гарвардський університет, вимагаючи надати інформацію про іноземних студентів і попереджаючи про можливі ризики для акредитації. За даними уряду, університет може порушувати антидискримінаційне законодавство через випадки антисемітизму після початку конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Імміграційні вимоги та антисемітизм

Міністерство внутрішньої безпеки США надіслало Гарвардському університету повістки з вимогою надати документи, пов’язані з дотриманням імміграційного законодавства у межах Програми студентських відвідувачів та обміну. Причиною стало те, що навчальний заклад неодноразово ігнорував попередні запити урядових органів.

Ці дії стали черговим кроком федеральної адміністрації в межах ширшого розслідування щодо можливих порушень антидискримінаційного законодавства. Гарварду закидають недостатню реакцію на випадки антисемітизму на кампусі після початку ізраїльсько-палестинського конфлікту. Також тривають напружені переговори між університетом і урядом, які зайшли в глухий кут наприкінці червня. Внаслідок цього заморожено фінансування дослідницьких проєктів на мільярди доларів, а університет подав позов проти уряду.

У Гарварді зазначають, що заклад дотримується стандартів акредитації та вже вжив низку заходів для протидії упередженням і нетерпимості, зокрема змінив внутрішню політику та оприлюднив звіт щодо антисемітизму. При цьому керівництво університету вважає повістки необґрунтованими та розцінює дії влади як перевищення повноважень.

Трамп тисне на Гарвард і Колумбію через акредитацію

Адміністрація Дональда Трампа посилює тиск на провідні університети США, зокрема Гарвард і Колумбійський, через нібито порушення антидискримінаційного законодавства та недостатню боротьбу з антисемітизмом.

Трамп назвав акредитацію "секретною зброєю" своєї кампанії та заявив про намір реформувати систему, зокрема створивши нових акредитаторів із "реальними" стандартами.

Федеральні відомства звернулись до акредитаційних комісій із вимогою ретельно перевірити дотримання законодавства. Акредитація, яка є умовою для отримання студентами федеральної допомоги, опинилась під загрозою. У Гарварді запевняють, що дотримуються всіх вимог, а Колумбійський університет уже отримав офіційне попередження від свого акредитатора.

Крам того, адміністрація Трампа звинувачує Гарвард у зростанні злочинності та антисемітизмі, вимагаючи передати інформацію про іноземних студентів, включно з дисциплінарними справами та відеозаписами протестів за останні п’ять років.

Через відмову співпрацювати університету загрожує скасування акредитації та заморожування фінансування досліджень на понад 2,4 млрд доларів. Гарвард оскаржує ці заходи в суді.

Гарвард судитиметься з Трампом

Гарвардський університет, найстаріший і найбагатший навчальний заклад США, подав позов до суду проти адміністрації президента США Дональда Трампа через скорочення фінансування вишу на 2,2 мільярда доларів.

Після цього Білий дім позбавив навчальний заклад частини грантового фінансування ще на 450 мільйонів доларів.

Раніше Дональд Трамп заявив, що зупинить федеральне фінансування для будь-якого коледжу, школи чи університету, які дозволяють "незаконні протести".

1 квітня адміністрація президента США оголосила про розслідування у Гарварді через звинувачення в антисемітизмі. Також там зобов'язалися перевірити контракти й гранти університету.