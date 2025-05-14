Трамп забрав у Гарварда ще $450 млн фінансування: як відреагував університет

Гарвардський університет, найстаріший і найбагатший навчальний заклад США, розширив свій судовий позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа, яка позбавила навчальний заклад частини грантового фінансування на суму 450 мільйонів доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

Гарвард судитиметься з Трампом

У Білому домі заявили, що Гарвард не впорався з расовою дискримінацією та антисемітськими утисками, які нібито процвітають у кампусі. Це призвело до припинення фінансування навчального закладу на суму близько 450 млн доларів.

У відповідь Гарвард розширив позов, який уперше подав 22 квітня після того, як адміністрація Трампа заморозила фінансування на суму 2,2 млрд доларів.

У новому позові університет заявляє про незгоду з рішенням американського уряду, яке минулого тижня офіційно озвучила міністерка освіти Лінда Макмегон. За її словами, уряд призупиняє виплату мільярдів доларів наукових грантів та іншої фінансової підтримки, доки один із найстаріших і найбільш фінансово забезпечених навчальних закладів країни не виконає вимоги, які раніше поставила адміністрація Трампа.

Обмежують свободу слова

Гарвард у відповідь заявляє, що ці вимоги занадто широкі й обмежують свободу висловлення думок, яка закріплена в Конституції США. Університет вважає, що рішення про припинення фінансування ухвалили з порушенням належних процедур.

"Уряд не виявив жодного раціонального зв’язку між проблемами антисемітизму та медичними, науковими, технологічними та іншими дослідженнями, які він заморозив або припинив", - наголошується у позові Гарварду.

Університет просить суд визнати дії Білого дому незаконними та відновити фінансування. Слухання у справі заплановані на 21 липня.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що зупинить федеральне фінансування для будь-якого коледжу, школи чи університету, які дозволяють "незаконні протести".

1 квітня адміністрація президента США оголосила про розслідування у Гарварді через звинувачення в антисемітизмі. Також там зобов'язалися перевірити контракти й гранти університету.

А вже 15 квітня Міністерство освіти США заявило про замороження фінансування на суму 2,2 млрд доларів для Гарвардського університету після заяви президента навчального закладу Алана Гарбера про те, що заклад "не відмовиться від своєї незалежності чи своїх конституційних прав".