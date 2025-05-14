Трамп забрал у Гарварда еще $450 млн финансирования: как отреагировал университет

Гарвардский университет расширил свой судебный иск против администрации президента США Дональда Трампа, которая лишила учебное заведение части грантового финансирования на сумму 450 миллионов долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Гарвард будет судиться с Трампом

В Белом доме заявили, что Гарвард не справился с расовой дискриминацией и якобы процветающими в кампусе антисемитскими притеснениями. Это привело к прекращению финансирования учебного заведения на сумму около 450 млн. долларов.

В ответ Гарвард расширил иск, впервые поданный 22 апреля после того, как администрация Трампа заморозила финансирование на сумму 2,2 млрд долларов.

В новом иске университет заявляет о несогласии с решением американского правительства, которое на прошлой неделе официально озвучило министерство образования Линда Макмегон. По ее словам, правительство приостанавливает выплату миллиардов долларов научных грантов и другой финансовой поддержки, пока одно из старейших и финансово обеспеченных учебных заведений страны не выполнит требования, которые ранее поставила администрация Трампа.

Ограничивают свободу слова

Гарвард в ответ заявляет, что эти требования слишком широки и ограничивают свободу выражения мнений, закрепленную в Конституции США. Университет считает, что решение о прекращении финансирования было принято с нарушением надлежащих процедур.

"Правительство не выявило никакой рациональной связи между проблемами антисемитизма и медицинскими, научными, технологическими и другими исследованиями, которые оно заморозило или прекратило", — отмечается в иске Гарварда.

Университет просит суд признать действия Белого дома незаконными и возобновить финансирование. Слушания по делу запланированы на 21 июля.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что остановит федеральное финансирование для любого колледжа, школы или университета, разрешающих "незаконные протесты".

1 апреля администрация президента США объявила о расследовании в Гарварде по обвинению в антисемитизме. Там же обязались проверить контракты и гранты университета.

А уже 15 апреля Министерство образования США заявило о заморозка финансирование на сумму 2,2 млрд долларов для Гарвардского университета после заявления президента учебного заведения Алана Гарбера о том, что заведение "не откажется от своей независимости или конституционных прав".