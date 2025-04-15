Гарвардскому университету заморозили гранты на 2,2 млрд долларов

Администрация Трампа выполнила свою угрозу прекратить федеральное финансирование Гарвардского университета через несколько часов после того, как старейшее и богатое учебное заведение США отказалось согласиться на ряд требований правительства. 2,2 млрд долларов грантов стали для университета недоступными.

Об этом сообщает Вloomberg.

По данным Объединенной целевой группы по борьбе с антисемитизмом, правительство заморозило многолетние гранты Гарварда на сумму 2,2 миллиарда долларов после заявления президента учебного заведения Алана Гарбера о том, что университет "не откажется от своей независимости или своих конституционных прав".

Заявление Гарварда "укрепляет тревожное мышление, основанное на содержании, присущем самым престижным университетам и колледжам нашей страны, что федеральные инвестиции не сопровождаются ответственностью за соблюдение законов о гражданских правах", — написала Объединенная целевая группа.

Администрация Трампа в прошлом месяце заявила, что изучает федеральные гранты и контракты на сумму до 9 миллиардов долларов для Гарварда в рамках своих усилий по борьбе с антисемитизмом в кампусах США.

Ранее Гарвард давал понять, что будет сотрудничать с администрацией по борьбе с антисемитизмом на территории кампуса, в частности, усиливая дисциплинарные процедуры, однако Гарбер заявил, что последние требования неприемлемы.

Гарбер опубликовал 12 апреля сообщение о том, что администрация Дональда Трампа требует расширенных условий, выходящих за рамки предварительных запросов в обмен на сохранение федерального финансирования. Они включали реформирование управления, прекращение программ разнообразия, равенства и инклюзивности, изменения в приеме на работу и ограничение власти определенных студентов, преподавателей и администраторов через их идеологические взгляды.

"Это ясно показывает, что намерение не состоит в том, чтобы работать с нами для решения проблемы антисемитизма в кооперативном и конструктивном ключе. Хотя некоторые из требований, изложенных правительством, направлены на борьбу с антисемитизмом, большинство из них являются прямым государственным регулированием "интеллектуальных условий" в Гарварде", — отметил президент университета.

Ранее сообщалось о том, что Федеральный суд в США приостановил ликвидацию Агентства США по международному развитию (USAID), инициированную Департаментом эффективности правительства (DOGE) под руководством миллиардера Илона Маска.