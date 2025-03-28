США приостановили финансирование Всемирной торговой организации — СМИ

Соединенные Штаты Америки приостановили свое финансирование Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку администрация президента США Дональда Трампа стремится сократить государственные расходы.

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Об этом сообщает Reuters ссылаясь на собственные источники.

Почему перестали делать взносы в ВТО

Отмечается, что администрация американского президента Дональда Трампа отходит от международных институтов, противоречащих, как она считает, экономической политике "Америка прежде всего".

Reuters напоминает, что во время первого президентства Трампа в 2019 году США решили блокировать назначение новых судей в ее Апелляционный орган. Тогда Вашингтон обвинил апелляционный орган ВТО в превышении судебных полномочий по торговым спорам.

Источники агентства рассказали, что 4 марта США на бюджетном заседании ВТО объявили, что американские платежи в бюджеты на 2024 и 2025 годы приостановлены в ожидании пересмотра вкладов в международные организации.

В то же время официально об этом решении планируют объявить позже.

ВТО разрабатывает "план Б"

Как пишет Reuters, ВТО разрабатывает план "Б" на случай длительной остановки американского финансирования.

Бюджет ВТО в прошлом году составил $232,06 млн. Согласно открытым документам, США должны были внести примерно 11% этой суммы по системе взносов, определяемой долей государства в глобальной торговле.

Согласно уставу ВТО, любой член, не уплачивающий взносы более года, подвергается штрафным санкциям, а представители страны больше не могут председательствовать в органах ВТО и получать официальную документацию.

Напомним, президент США Дональд Трамп в первый день в должности подписал указ о выходе США из Всемирной организации здравоохранения, получавшей около пятой части своего общего годового финансирования именно от американцев.