Администрация Трампа планирует реформу USAID: что известно

В администрации президента США Дональда Трампа подготовили предложения по реформированию внешней международной помощи, в частности Агентства США по международному развитию ( USAID ).

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Об этом пишет Reuters со ссылкой на меморандум.

В документе говорится, что нынешняя структура американской иностранной помощи слишком затратна и не смогла уменьшить зависимость других стран от США. В то же время отмечается, что финансирование США должно быть направлено в более узком и стратегическом фокусе.

Поэтому в США планируют сократить финансирование и переформатировать USAID, ограничив его мандат только гуманитарной помощью, реагированием на стихийные бедствия, здравоохранением в мире и продовольственной безопасностью.

Так, предлагается ликвидировать около 20 бюро USAID, а также создать новый орган — Агентство международной гуманитарной помощи США.

"Этот проект предлагает переосмысленную структуру международной помощи США и набор принципов работы, которые обещают ощутимую отдачу Америке, в то же время представляя американскую мягкую силу, укрепляя нашу национальную безопасность и противодействуя глобальным конкурентам, включая Китай", — говорится в документе.

По словам ознакомленного с документом источника, внутренний меморандум будет направлен госсекретарю США Марко Рубио для ознакомления. В то же время, документ подписали новые руководители USAID – финансовый директор Кеннет Джексон и главный операционный директор Джереми Левин, отвечающие за внедрение изменений.

Но пока неизвестно, утвердят ли его и в каком формате.

Заметим, что после шести недель ревизии администрация Белого дома официально отменила 83% программ USAID.

Ликвидация USAID

21 января 2025 года Трамп издал указ о приостановлении всех программ внешней помощи США 90 дней, включая помощь через USAID. Украина, являвшаяся одним из основных получателей американской помощи через USAID, также пострадала от этого решения.

3 февраля была закрыта штаб-квартира USAID. Сотрудники получили указания остаться дома. В тот же день государственный секретарь США Марк Рубио объявил, что он исполняет обязанности директора Агентства по международному развитию (USAID). Перед этим украинский офис USAID получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование. В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

В частности, 28 февраля США приостановили программу восстановления энергетики Украины, финансировавшуюся через USAID.

В то же время президент Владимир Зеленский поручил чиновникам дать отчет по тем программам американской поддержки USAID, которые приостановлены, и пообещал, что часть из них профинансируется за государственный счет.

По данным сайта USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь и направило 5 млрд долларов на развитие проектов. Кроме того, было выделено 30 млрд долларов в форме прямой бюджетной поддержки.

В целом, USAID инвестирует и поддерживает 29 различных сфер в 158 странах мира. Среди ключевых направлений – экономический рост и торговля, гуманитарная помощь, образование, энергетика, развитие инфраструктуры, технологии и другие отрасли.