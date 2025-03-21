Адміністрація Трампа планує реформу USAID: що відомо

В адміністрації президента США Дональда Трампа підготували пропозиції щодо реформування зовнішньої міжнародної допомоги, зокрема Агентства США із міжнародного розвитку (USAID).

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Про це пише Reuters із посиланням на меморандум.

У документі йдеться про те, що нинішня структура американської іноземної допомоги занадто витратна й не змогла зменшити залежність інших країн від США. Натомість зазначається, що фінансування США має бути спрямоване в більш вузькому й стратегічному фокусі.

Тому у США планують скоротити фінансування та переформатувати USAID, обмеживши його мандат лише гуманітарною допомогою, реагуванням на стихійні лиха, охороною здоров’я у світі та продовольчою безпекою.

Так, пропонується ліквідувати майже 20 бюро USAID, а також створити новий орган - Агентство міжнародної гуманітарної допомоги США.

"Цей проєкт пропонує переосмислену структуру міжнародної допомоги США та набір принципів роботи, які обіцяють відчутну віддачу Америці, водночас репрезентуючи американську м’яку силу, зміцнюючи нашу національну безпеку та протидіючи глобальним конкурентам, включно з Китаєм", — йдеться в документі.

За словами ознайомленого з документом джерела, внутрішній меморандум надішлють держсекретарю США Марко Рубіо для ознайомлення. Водночас документ підписали нові керівники USAID – фінансовий директор Кеннет Джексон і головний операційний директор Джеремі Левін, які відповідають за впровадження змін.

Але поки що невідомо, чи затвердять його і в якому форматі.

Зауважимо, після шести тижнів ревізії адміністрація Білого дому офіційно скасувала 83% програм USAID.

Ліквідація USAID

21 січня 2025 року Трамп видав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів, включаючи допомогу через USAID. Україна, яка була одним з основних отримувачів американської допомоги через USAID, також постраждала від цього рішення.

3 лютого було закрито штаб-квартиру USAID. Співробітники отримали вказівки залишитися вдома. Того ж дня державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Перед цим український офіс USAID отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування. У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

Зокрема, 28 лютого США припинили програму відновлення енергетики України, що фінансувалась через USAID.

Натомість президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки USAID, які наразі призупинені, і пообіцяв, що частину з них профінансують державним коштом.

За даними сайту USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу та спрямувала 5 млрд доларів на розвиткові проєкти. Окрім цього, було виділено 30 млрд доларів у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом USAID інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах світу. Серед ключових напрямів – економічне зростання та торгівля, гуманітарна допомога, освіта, енергетика, розвиток інфраструктури, технології та інші галузі.