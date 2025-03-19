Суд у США заблокував ліквідацію USAID, ініційовану адміністрацією Трампа та Маском

Федеральний суд у США призупинив ліквідацію Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яку ініціював Департамент ефективності уряду (DOGE) під керівництвом мільярдера Ілона Маска.

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Про це пише WSJ.

"Федеральний суддя у вівторок постановив, що демонтаж Агентства США з міжнародного розвитку Департаментом ефективності уряду, ймовірно, є неконституційним з багатьох сторін, включаючи роль Ілона Маска в організуванні цього", - йдеться в повідомленні.

Суддя Теодор Чуанг визнав, що ці дії, ймовірно, порушують Конституцію, та заборонив DOGE продовжувати скорочення агентства.

Розпорядження зобов’язує адміністрацію Трампа відновити доступ до електронної пошти та комп’ютерів для співробітників USAID, включно з тими, хто був відправлений у примусову відпустку. Водночас рішення не скасовує звільнень і не відновлює агентство повністю.

За даними АР, серед ключових аргументів суду наступні:

Маск фактично контролює DOGE, що суперечить твердженням адміністрації про його роль як радника.

Стрімке скорочення USAID перешкоджає агентству виконувати свої функції, порушуючи баланс влади між Конгресом і виконавчою гілкою.

Адміністрація Трампа перевищила свої повноваження, намагаючись ліквідувати агентство без згоди законодавців.

У рамках ліквідації USAID адміністрація відправила у відпустку керівників служби безпеки агентства, які намагалися заблокувати доступ DOGE до секретних документів. Влада звільнила майже всіх співробітників USAID та розірвала 83% контрактів на програмну діяльність агентства.

Рішення суду стало першим юридичним ударом по політиці Маска та DOGE. Громадські організації, зокрема Oxfam America, закликали відновити фінансування та діяльність USAID, наголошуючи на катастрофічних наслідках для мільйонів людей, які залежать від міжнародної допомоги.

Ліквідація USAID

21 січня 2025 року Трамп видав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів, включаючи допомогу через USAID. Україна, яка була одним з основних отримувачів американської допомоги через USAID, також постраждала від цього рішення.

3 лютого було закрито штаб-квартиру USAID. Співробітники отримали вказівки залишитися вдома. Того ж дня державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Перед цим український офіс USAID отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування. У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

Зокрема, 28 лютого США припинили програму відновлення енергетики України, що фінансувалась через USAID.

Натомість президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки USAID, які наразі призупинені, і пообіцяв, що частину з них профінансують державним коштом.