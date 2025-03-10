США офіційно скасовують 83% програм USAID – Держдеп

Після шести тижнів ревізії адміністрація Білого дому офіційно скасовує 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Про це повідомив держсекретар США Марко Рубіо.

За його словами, скасовано 5200 контрактів, у рамках яких "десятки мільярдів доларів" було витрачено на цілі, які не відповідають національним інтересам США.

У деяких випадках, додав Рубіо, ці гроші було витрачено на шкоду інтересам країни.

Як повідомив Рубіо, решта 17%, або близько 1000 програм, що залишилися, тепер ще "ефективніше" керуватиметься Держдепартаментом США.

Він подякував DOGE (Департамент ефективності уряду), який очолює Ілон Маск, і всім, хто "дуже багато працював, щоб досягти цієї запізнілої та історичної реформи".

Зауважимо, протягом десятиліть USAID було непідзвітним американським платникам податків, спрямовуючи величезні суми грошей на "безглузді", на переконання Дональда Трампа, проєкти, такі як "комікси про трансгендерів" у Перу або на операції зі зміни статі та "ЛГБТ-активізм" у Гватемалі.

Ліквідація USAID

21 січня 2025 року Дональд Трамп видав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів, включаючи допомогу через USAID. Україна, яка була одним з основних отримувачів американської допомоги через USAID, також постраждала від цього рішення.

3 лютого було закрито штаб-квартиру USAID. Співробітники отримали вказівки залишитися вдома. Того ж дня державний секретар США Марко Рубіо оголосив, що він виконує обов'язки директора Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Перед цим український офіс USAID отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування. У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

Зокрема, 28 лютого США припинили програму відновлення енергетики України, що фінансувалась через USAID.

Натомість президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки USAID, які наразі призупинені, і пообіцяв, що частину з них профінансують державним коштом.

За даними сайту USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу та спрямувала 5 млрд доларів на розвиткові проєкти. Окрім цього, було виділено 30 млрд доларів у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом USAID інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах світу. Серед ключових напрямів – економічне зростання та торгівля, гуманітарна допомога, освіта, енергетика, розвиток інфраструктури, технології та інші галузі.