США официально отменяют 83% программ USAID – Госдеп

После шести недель ревизии администрация Белого дома официально отменяет 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщил госсекретарь США Марк Рубио.

По его словам, отменено 5200 контрактов, в рамках которых "десятки миллиардов долларов" были израсходованы на цели, не отвечающие национальным интересам США.

В некоторых случаях, добавил Рубио, эти деньги были потрачены в ущерб интересам страны.

Как сообщил Рубио, оставшиеся 17%, или около 1000 оставшихся программ, теперь еще "эффективнее" будет руководствоваться Госдепартаментом США.

Он поблагодарил DOGE (Департамент эффективности правительства), который возглавляет Илон Маск, и всех, кто "очень много работал, чтобы достичь этой запоздалой и исторической реформы".

Заметим, в течение десятилетий USAID было неподотчетным американским налогоплательщикам, направляя огромные суммы денег на "бессмысленные", по убеждению Дональда Трампа, проекты, такие как "комиксы о трансгендерах" в Перу или на операции по изменению пола и "ЛГБТ-активизм" в Гватемале.

Ликвидация USAID

21 января 2025 года Дональд Трамп издал указ о приостановлении всех программ внешней помощи США 90 дней, включая помощь через USAID. Украина, являвшаяся одним из основных получателей американской помощи через USAID, также пострадала от этого решения.

3 февраля была закрыта штаб-квартира USAID. Сотрудники получили указания остаться дома. В тот же день государственный секретарь США Марк Рубио объявил, что он исполняет обязанности директора Агентства по международному развитию (USAID). Перед этим украинский офис USAID получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование. В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

В частности, 28 февраля США приостановили программу восстановления энергетики Украины, финансировавшуюся через USAID.

В то же время президент Владимир Зеленский поручил чиновникам дать отчет о тех программах американской поддержки USAID, которые приостановлены, и пообещал, что часть из них профинансируется за государственный счет.

По данным сайта USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь и направило 5 млрд долларов на развитие проектов. Кроме того, было выделено 30 млрд долларов в форме прямой бюджетной поддержки.

В целом, USAID инвестирует и поддерживает 29 различных сфер в 158 странах мира. Среди ключевых направлений – экономический рост и торговля, гуманитарная помощь, образование, энергетика, развитие инфраструктуры, технологии и другие отрасли.