Конец эпохи расточительности: у Трампа показали, куда тратились деньги USAID

Президент США Дональд Трамп назначил государственного секретаря Марко Рубио исполняющим обязанности администратора Агентства США по международному развитию (USAID) и пообещал прекратить финансирование сомнительных проектов.

Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

Рубио стал временным руководителем USAID

"Как промежуточный шаг к получению контроля и лучшему пониманию деятельности Агентства президент Дональд Трамп назначил исполняющим обязанности администратора Государственного агентства США по международному развитию Марко Рубио", – говорится в сообщении.

В Госдепе аргументировали такое решение тем, что USAID "уже давно отошло от своей первоначальной миссии ответственного продвижения американских интересов за границей", а "значительная часть финансирования USAID не отвечает основным национальным интересам Соединенных Штатов".

В настоящее время идет пересмотр деятельности USAID в сфере внешней помощи с целью ее возможной реорганизации.

"Оценивая деятельность USAID и обеспечивая ее соответствие повестке "Америка превыше всего" и усилиям государственного департамента, мы продолжим защищать интересы американского народа и будем гарантировать, что его налоги не будут потрачены впустую", — подчеркнули в Госдепе США.

Конец расточительству

В USAID глубоко укоренены проблемы расточительства, мошенничества и злоупотреблений. При президенте Трампе этому будет пресечено, говорится в заявлении на сайте Белого дома.

Там отмечается, что в течение десятилетий Агентство США по международному развитию (USAID) было неподотчетным налогоплательщикам, направляя огромные суммы денег на бессмысленные — и во многих случаях злонамеренные — любимые проекты закоренелых бюрократов без присмотра.

В Белом доме привели пример "злонамеренных проектов" по версии новой администрации США. Большинство из них касается продвижения идей разнообразия, равенства и инклюзии (Diversity, equity, and inclusion, DEI):

$1,5 млн на "продвижение равенства и инклюзивности на рабочих местах и в бизнес-сообществах Сербии";

$70 000 на постановку "DEI-мюзикла" в Ирландии;

$2,5 млн на электромобили для Вьетнама;

$47 000 на постановку "оперы о трансгендерах" в Колумбии;

$32 000 на "комикс о трансгендерах" в Перу;

$2 млн на операции по изменению пола и ЛГБТ-активизм в Гватемале;

$6 миллионов долларов на финансирование туризма в Египте;

финансирование производства "персонализированных" контрацептивов для контроля рождаемости в развивающихся странах;

сотни миллионов долларов на финансирование "ирригационных каналов, сельскохозяйственного оборудования и даже удобрений, используемых для выращивания мака и производства героина в Афганистане" талибами.

"Этот список можно продолжать и продолжать — и все это происходило десятилетиями. При президенте Трампа расточительство, мошенничество и злоупотребления прекращаются сейчас", — говорится в заявлении.

Ликвидация USAID

В Вашингтоне 3 февраля закрыли штаб-квартиру USAID, сотрудникам в электронном письме было приказано оставаться дома, пишет CNN.

Также на прошлой неделе из офисов USAID были удалены логотипы и фотографии, демонстрирующие гуманитарную работу агентства по всему миру.

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность реорганизации этой структуры.

Сайт USAID не работает с субботы, 1 февраля. В воскресенье, 2 февраля, также была заблокирована страница агентства в соцсети X. Ранее на нее было подписано почти миллион пользователей, а сама организация финансировала гуманитарные проекты в около 100 странах.

Украинский офис USAID остановил финансирование всех проектов

Украинский офис Агентства США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование.

В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

Финансирование проектов было прекращено после распоряжения Государственного департамента США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.

В то же время президент Владимир Зеленский поручил чиновникам отчитаться о приостановленных сейчас программах американской поддержки USAID и пообещал, что часть из них профинансируют за государственный счет.

Как говорится на сайте USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь, а также направило 5 млрд долларов помощи на развитие. Еще 30 миллиардов долларов было выделено в форме прямой бюджетной поддержки.

В общей сложности агентство инвестирует и поддерживает 29 различных сфер в 158 странах по всему миру. В частности, речь идет об экономическом росте и торговле, гуманитарной помощи, образовании, энергетике, инфраструктуре, технологиях и т.д.