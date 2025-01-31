Приостановка финансирования USAID ударит по агросектору: правительство ищет альтернативные источники

Финансирование программ Агентства США по международному развитию (USAID) для Украины приостановлено, что может существенно повлиять на агросектор страны.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, выступая на Grain Storage Forum в Киеве, пишет "Интерфакс-Украина".

Какие риски для аграриев

По словам министра, многие производители уже рассчитывали на финансовую поддержку USAID и ожидали поставок оборудования, частично оплаченного как программами, так и собственными средствами.

"Конечно, приостановка финансирования проектов USAID негативно скажется на деятельности украинского агросектора. Ведь многие производители ожидали поставок уже профинансированного и программами, и собственными средствами оборудования", — подчеркнул Коваль.

Он также подчеркнул, что зависимость от одного источника финансирования слишком рискованна для Украины в условиях войны, поэтому правительство работает над привлечением альтернативных ресурсов.

В связи с приостановкой финансирования USAID правительство рассматривает возможность привлечения европейских средств для продолжения проектов.

Коваль отметил, что переговоры с международными партнерами продолжаются, и Украина делает все возможное, чтобы аграрии получили необходимую поддержку.

USAID может сократить персонал в Украине

Помимо влияния на фермеров, приостановка финансирования может привести к сокращению сотрудников украинского представительства USAID.

Президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев сообщил, что по разным программам под угрозой увольнения находятся 160 высококвалифицированных специалистов.

Правительство продолжает искать пути сохранения проектов и поддержки аграриев в сложных условиях. В то же время Украина нуждается в стабильном международном финансировании, чтобы не допустить кризиса в агросекторе.

Также Коваль подчеркнул, что в 2024 году агросектор Украины обеспечил 59% валютной выручки страны, что явилось вторым результатом за время независимости. Однако если страна нарастит внутреннюю переработку сельхозсырья, то украинский АПК может генерировать в пять раз больше поступлений от экспорта. В интервью Delo.ua Коваль рассказал, как осуществить эту трансформацию и изменять подход к агропроизводству.

Украинский офис USAID остановил финансирование всех проектов

Украинский офис Агентства США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование. В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

Финансирование проектов было прекращено после распоряжения Государственного департамента США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.

В то же время президент Владимир Зеленский поручил чиновникам дать отчет о тех приостановленных программах американской поддержки USAID и пообещал, что часть из них профинансируют за государственный счет.

Как говорится на сайте USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь, а также направило 5 млрд долларов помощи на развитие. Еще 30 миллиардов долларов было выделено в форме прямой бюджетной поддержки.

В целом, агентство инвестирует и поддерживает 29 различных сфер в 158 странах по всему миру. В частности, речь идет об экономическом росте и торговле, гуманитарной помощи, образовании, энергетике, инфраструктуре, технологиях и т.д.