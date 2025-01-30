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Украина предложила ЕС новый механизм экспорта агропродукции

Украина предложила ЕС новый механизм экспорта агропродукции
Европейские страны нуждаются в большей предсказуемости в импорте украинской агропродукции.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины инициировало новый подход к экспорту сельскохозяйственной продукции в ЕС – поставки по графику. Это должно сделать торговлю более прогнозируемой и избежать напряженности, возникшей в предыдущие годы.

Об этом рассказал   глава Минагрополитики Виталий Коваль в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, европейские страны нуждаются в большей предсказуемости в импорте украинской агропродукции.

Чтобы избежать ситуаций, когда чрезмерные объемы поставок влекут за собой споры между аграриями стран ЕС, Минагрополитики предложило механизм, по которому экспорт будет осуществляться по согласованному графику, с определенными квотами на каждый месяц.

" Риск, что режим автономных торговых преференций продолжат, а затем отменят, – существует. Поэтому мой главный вызов на этот год – диверсифицировать экспорт", – отметил Коваль.

Диверсификация экспорта: новые рынки для украинских аграриев

По итогам прошлого года доля экспорта агропродукции в ЕС сократилась с 61 до 52%. Министерство планирует снизить эту зависимость еще больше – до 40%.

Альтернативные рынки, на которые ориентируется Украина:

  • Африка – ее доля в украинском агроэкспорте выросла на 3% и достигла 11%, а товарооборот составил $2,6 млрд.
  • Ближний Восток и Юго-Восточная Азия – экспорт в эти регионы увеличился.
  • Ливан – объем поставок украинской агропродукции вырос в 2,5 раза.

По его словам, в 2024 году агросектор Украины обеспечил 59% валютной выручки страны, что явилось вторым результатом за время независимости. Однако если страна нарастит внутреннюю переработку сельхозсырья, то украинский АПК может генерировать в пять раз больше поступлений от экспорта. В интервью Delo.ua Коваль рассказал, как осуществить эту трансформацию и изменять подход к агропроизводству.

Также Коваль считает, что все предприятия агропромышленного и сельскохозяйственного комплексов, которые находятся в собственности государства, должны быть как можно скорее приватизированы. Все государственные предприятия, деятельность которых дублирует работу частного бизнеса, должны найти своих собственников.

Автор:
Татьяна Гойденко