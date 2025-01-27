Украина увеличила объемы экспорта и импорта агропродукции в 2024 году: каковы результаты торговли

Агропродовольственная продукция составила 60% в общем экспорте Украины в 2024 году. Несмотря на незначительное снижение по сравнению с рекордным показателем 2023 года (62%), достигнутый результат является вторым лучшим за всю историю независимости Украины.

Об этом сообщил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Николай Пугачев.

По его словам, отличительной чертой 2024 года для украинского аграрного сектора экономики стал одновременный рост как экспорта, так и импорта продукции АПК.

Как свидетельствуют данные Государственной таможенной службы Украины, общий объем внешней торговли агропродовольственной продукцией Украины в прошлом году составил $32,66 млрд, что на 11,5% больше, чем в 2023 году.

Экспорт агропродукции вырос на 12,1% и достиг $24,84 млрд.

В то же время, импорт этой продукции увеличился на 9,7% и составил $7,82 млрд.

"Впервые в условиях полномасштабной агрессии РФ на территории нашего государства Украине удалось увеличить объемы поставок агропродукции. В значительной степени этому способствовала стабильная работа собственного контролируемого морского коридора, через который экспортировано около 60 млн. т товаров сельского хозяйства", — подчеркнул Пугачев.

Ученые Института аграрной экономики прогнозируют, что в 2025 году ожидаются сложные условия осуществления внешней торговли и высоких рисков для отраслевого бизнеса. Впрочем, при относительной стабильности общей ситуации в Украине существует возможность дальнейшего развития аграрного экспорта и импорта с учетом собственных возможностей и конъюнктуры мирового продовольственного рынка, подытожил академик НААН.

Как ранее сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль, Украина близится ко второму историческому рекорду по экспорту агропродукции в стоимостном измерении. За 11 месяцев 2024 года наша страна экспортировала 72,7 млн тонн агропродукции и планировала достичь 77 млн тонн до конца года.