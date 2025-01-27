Україна збільшила обсяги експорту та імпорту агропродукції у 2024 році: які результати торгівлі

Агропродовольча продукція склала 60% у загальному експорті України у 2024 році. Попри незначне зниження порівняно з рекордним показником 2023 року (62%), досягнутий результат є другим найкращим за всю історію незалежності України.

Про це повідомив заступник директора Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Микола Пугачов.

За його словами, характерною рисою 2024 року для українського аграрного сектору економіки стало одночасне зростання як експорту, так і імпорту продукції АПК.

Як свідчать дані Державної митної служби України, загальний обсяг зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією України торік становив $32,66 млрд, що на 11,5% більше, ніж у 2023 році.

Експорт агропродукції зріс на 12,1% і досяг $24,84 млрд.

Водночас імпорт цієї продукції збільшився на 9,7% і склав $7,82 млрд.

"Вперше в умовах повномасштабної агресії РФ на території нашої держави Україні вдалося збільшити обсяги поставок агропродукції. Значною мірою цьому сприяла стабільна робота власного контрольованого морського коридору, через який експортовано близько 60 млн т товарів сільського господарства", - наголосив Пугачов.

Науковці Інституту аграрної економіки прогнозують, що у 2025 році можна очікувати складні умови здійснення зовнішньої торгівлі та високих ризиків для галузевого бізнесу. Втім, при відносній стабільності загальної ситуації в Україні існує ймовірність подальшого розвитку аграрного експорту та імпорту з урахуванням власних можливостей та кон’юнктури світового продовольчого ринку, підсумував академік НААН.

Як раніше повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, Україна наближається до другого історичного рекорду з експорту агропродукції у вартісному вимірі. За 11 місяців 2024 року наша країна експортувала 72,7 мільйона тонн агропродукції та планувала досягти 77 мільйонів тонн до кінця року.