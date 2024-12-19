С начала года Украина экспортировала 72,7 миллиона тонн агропродукции

Украина за 11 месяцев 2024 экспортировала 72,7 миллиона тонн агропродукции и планирует достичь 77 миллионов тонн до конца года.

Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль во время Всеукраинской аграрной конференции "Жатва победы", пишет "Укринформ ".

"В прошлом году мы экспортировали 67,3 млн зерновых и масличных за календарный год. В этом году за 11 месяцев уже вывезено 72,7 7 млн т, а к концу года мы ожидаем отметку около 77 млн т. Поэтому в этом календарном году мы наблюдаем рост экспорта", – отметил министр.

По его словам, Украина также близится ко второму историческому рекорду по экспорту агропродукции в стоимостном измерении. Если в 2023 году экспорт составил 22,1 млрд долларов, то в этом году ожидается рост до 24,5 млрд долларов.

Европейский Союз остается крупнейшим рынком сбыта, на который направлено 55% агропродукции, хотя в прошлом году эта доля составила 60%. Министр объяснил понижение тем, что Украина активно открывает новые рынки и возвращает исторические, что стало возможным благодаря стабильной работе зернового коридора.

Основу экспорта традиционно составляют зерновые культуры, приносящие около 9 миллиардов долларов. На втором месте – подсолнечное масло. Виталий Коваль подчеркнул важность увеличения переработки в агросекторе для экспорта продукции с добавленной стоимостью.

Министр также озвучил планы на следующий сезон, среди которых увеличение площади озимых культур, акцент на перерабатывающей продукции, в частности сахара, и снятие бюрократических барьеров для доступа к новым рынкам.

"Урожай у нас точно будет, ведь засеянная площадь озимых больше, чем в прошлом. снять бюрократические ограничения в других странах и подписать все необходимые разрешения, чтобы иметь доступ к новым рынкам", – подытожил Виталий Коваль.

Добавим, с начала 2024/25 маркетингового года (МР, июль-июнь) Украина экспортировала 13,547 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых только в октябре было отгружено 3,099 млн. тонн.