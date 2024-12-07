Украина остановила нелегальный экспорт зерна: итоги первой недели работы системы

Со 2 декабря 2024 года в Украине стартовала новая система экспортного обеспечения зерновых, призванная остановить нелегальный вывоз зерна за границу.

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Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, за этот период в Государственную налоговую службу (ГНС) поступило на регистрацию 2901 налоговая накладная (НН) и расчет корректировки (РК) от 525 субъектов хозяйствования (СХД) на общую сумму 133,5 миллиарда гривен.

Из них успешно зарегистрировано 1846 документов от 397 СХД, которые касались экспорта 2,285 млн тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму 74,8 млрд гривен.

Ключевые результаты работы системы:

Сумма НДС. В реестре были зарегистрированы налоговые накладные с общей суммой НДС, отличной от ставки 0%, на 229,5 миллиона гривен.

В реестре были зарегистрированы налоговые накладные с общей суммой НДС, отличной от ставки 0%, на 229,5 миллиона гривен. Безусловная регистрация. Автоматически зарегистрировано 646 документов, представленных 179 субъектами хозяйствования, на сумму 6,3 миллиарда гривен.

Автоматически зарегистрировано 646 документов, представленных 179 субъектами хозяйствования, на сумму 6,3 миллиарда гривен. Результаты мониторинга. После трехдневного анализа зарегистрировано 1200 документов от 281 СХД на сумму 68,5 миллиарда гривен.

После трехдневного анализа зарегистрировано 1200 документов от 281 СХД на сумму 68,5 миллиарда гривен. Остановка подозрительных операций. Регистрация 62 документов, поданных 14 компаниями на сумму 136 миллионов гривен, была остановлена из-за подозрений в нарушениях.

Гетманцев подчеркнул, что система усовершенствуется и уже в декабре ожидается сокращение сроков регистрации налоговых накладных. В то же время, он отметил, что попытки обойти систему остаются безуспешными, ведь экспорт зерна без подтвержденного происхождения теперь невозможен.

"Finita la commedia", — подытожил Гетманцев, указывая на завершение эпохи нелегального экспорта зерна.

Напомним, еще в конце 2023 года Гетманцев рассказывал, что в Украине готовится законопроект, который ужесточит требования к легализации экспорта зерна, поскольку есть большое количество земель, обрабатываемых без документов, а зерно, которое фермеры собирают с этих земель, является "черным". И такого зерна примерно половина.