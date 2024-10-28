В октябре Украина экспортировала более 3 миллионов тонн зерна

С начала 2024/25 маркетингового года (МГ, июль-июнь) Украина экспортировала 13,547 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых только в октябре было отгружено 3,099 млн. тонн.

Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Денис Башлык.

По его словам, среди основных культур, экспортировавшихся с начала сезона:

пшеница – 7,459 млн тонн (1,361 млн тонн в октябре),

– 7,459 млн тонн (1,361 млн тонн в октябре), ячмень – 1,684 млн тонн (361 тыс. тонн в октябре),

– 1,684 млн тонн (361 тыс. тонн в октябре), рожь – 10,6 тыс. тонн (3,1 тыс. тонн в октябре),

– 10,6 тыс. тонн (3,1 тыс. тонн в октябре), кукуруза – 4,129 млн. тонн (1,365 млн. тонн в октябре).

Также было отгружено 24,4 тыс. тонн украинской муки, в том числе пшеничной – 22,3 тыс. тонн, из которых 5 тыс. тонн было экспортировано в октябре.

Украинские аграрии собрали 75 млн тонн зерновых и масличных культур

В этом году украинские аграрии, несмотря на неблагоприятные погодные условия, собрали около 75 млн. тонн зерновых и масличных культур. Этого урожая хватит как для обеспечения внутренних потребностей, так и для экспорта, что будет способствовать глобальной продовольственной безопасности, сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время брифинга.

Урожай снизился на 10% по сравнению с прошлым годом, когда было собрано 85 млн. тонн. Основное уменьшение касается урожая кукурузы и подсолнечника. В то же время, Украина ожидает рекордный урожай сои — около 6 млн тонн.

Несмотря на сокращение объемов урожая, экспорт агропродукции в текущем году может превысить 23-24 млрд долларов благодаря повышению международных цен. Это больше, чем в прошлом году, когда объем экспорта составил 22 млрд. долларов.

Что касается цен на внутреннем рынке, то ожидается, что значительных скачков не будет. К примеру, из-за засухи урожай картофеля уменьшился на 18%, но цены стабильны на уровне 25-30 гривен за килограмм, и оснований для их повышения до 50 грн нет. Цены на свинину продолжают снижаться, а мясо птицы остаются почти неизменными. В то же время, молочная продукция подорожала на 10-15% из-за роста цен на международных рынках.

Добавим, за первые девять месяцев 2024 года объемы экспорта агропродукции Украины выросли более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а именно на 9,9 млн тонн. Их стоимость выросла на 1,4 млрд долларов.