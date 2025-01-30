Україна запропонувала ЄС новий механізм експорту агропродукції

Міністерство аграрної політики та продовольства України ініціювало новий підхід до експорту сільськогосподарської продукції до ЄС – поставки за графіком. Це має зробити торгівлю більш прогнозованою та уникнути напруженості, яка виникала у попередні роки.

Про це розповів очільник Мінагрополітики Віталій Коваль в інтерв’ю Forbes Ukraine.

За його словами, європейські країни потребують більшої передбачуваності в імпорті української агропродукції.

Щоб уникнути ситуацій, коли надмірні обсяги поставок спричиняють суперечки між аграріями країн ЄС, Мінагрополітики запропонувало механізм, за яким експорт здійснюватиметься за узгодженим графіком, із визначеними квотами на кожен місяць.

"Ризик, що режим автономних торгових преференцій продовжать, а потім скасують, – існує. Тому мій головний виклик на цей рік – диверсифікувати експорт", – зазначив Коваль.

Диверсифікація експорту: нові ринки для українських аграріїв

За підсумками минулого року частка експорту агропродукції до ЄС скоротилася з 61% до 52%. Міністерство планує зменшити цю залежність ще більше – до 40%.

Альтернативні ринки, на які орієнтується Україна:

Африка – її частка в українському агроекспорті зросла на 3% і досягла 11%, а товарообіг склав $2,6 млрд.

– її частка в українському агроекспорті зросла на 3% і досягла 11%, а товарообіг склав $2,6 млрд. Близький Схід та Південно-Східна Азія – експорт до цих регіонів збільшився.

– експорт до цих регіонів збільшився. Ліван – обсяг поставок української агропродукції зріс у 2,5 раза.

Нагадаємо, раніше Коваль розповідав, що Україна наближається до другого історичного рекорду з експорту агропродукції у вартісному вимірі. За 11 місяців 2024 року наша країна експортувала 72,7 мільйона тонн агропродукції та планувала досягти 77 мільйонів тонн до кінця року.

Також Коваль вважає, що всі підприємства агропромислового та сільськогосподарського комплексів, які знаходяться в власності держави, мають бути якнайшвидше приватизовані. Всі державні підприємства, діяльність яких дублює роботу приватного бізнесу, мають знайти своїх власників.