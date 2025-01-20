Міністр Коваль підтримує приватизацію всіх непрофільних активів в АПК

Всі підприємства агропромислового та сільськогосподарського комплексів, які знаходяться в власності держави, мають бути якнайшвидше приватизовані. Всі державні підприємства, діяльність яких дублює роботу приватного бізнесу, мають знайти своїх власників, розповів міністр агрополітики України Віталій Коваль в коментарі Delo.ua.

"Потрібно приватизувати все. Лишити лише те майно, що виконує функцію держави. Все, що дублює приватний бізнес, потрібно продавати і випускати на ринок для оцінки приватним бізнесом. Це я вам кажу як людина, яка раніше очолювала Фонд держмайна", — розповів міністр.

Він пояснює необхідність повної приватизації непрофільного майна в АПК, оскільки в більшості випадків держава є менш ефективним управлінцем, ніж приватний бізнес. Це треба визнати і якомога швидше виставити на приватизацію ті державні підприємства, які не потрібні для забезпечення критичних потреб країни.

Як приклад успішної приватизації він наводить в приклад продаж Марилівського спиртзаводу в Тернопільській області. Попри те, що підприємство накопичило 50 млн грн боргів, приватизація дозволила зробити його прибутковим. Зараз там успішно виробляється біоетанол. Тому крім завершення реформи спиртової галузі і продажу інших активів ДП "Укрспирт", приватизованими мають бути державні елеватори, комбінати хлібопродуктів та інше майно.

"Ми трохи пропустили вигідний момент для приватизації. Продавати активи треба на піку, коли підприємства працюють, мають клієнтську базу і технології. Який вигляд мають сьогодні державні елеватори? Заїжджаєш на них і стає страшно, коли колишня промислова велич стоїть напіврозвалена. Але навіть в такому вигляді її треба продавати, навіть з і зобов'язанням. Ми продаємо пасив, а приватний бізнес робить з нього актив", — констатував Віталій Коваль.

Нагадаємо, Україна потенційно може переробляти 50 млн тонн врожаю, для цього потрібно 15 млрд грн інвестицій. Про це Віталій Коваль розповів в ексклюзивному інтерв'ю для Delo.ua.

Приватизаційні аукціони у 2024 році забезпечили Україні надходження 19,7 млрд грн до державного та місцевих бюджетів у 2024 році. З цієї суми 6,5 млрд грн було отримано від великої приватизації, а понад 4 млрд грн — від малої. Загалом було проведено майже тисячу аукціонів, під час яких вартість активів зростала в середньому в 1,5 раза.