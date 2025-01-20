Министр Коваль поддерживает приватизацию всех непрофильных активов в АПК

Все предприятия агропромышленного и сельскохозяйственного комплексов, которые находятся в собственности государства, должны быть как можно скорее приватизированы. Все государственные предприятия, деятельность которых дублирует работу частного бизнеса, должны найти своих собственников, рассказал министр агрополитики Виталий Коваль в комментарии Delo.ua.

"Нужно приватизировать все. Оставить только то имущество, которое выполняет функцию государства. Все, что дублирует частный бизнес, нужно продавать и выпускать на рынок для оценки частным бизнесом. Это я вам говорю как человек, ранее возглавлявший Фонд госимущества", — рассказал министр.

Он объясняет необходимость полной приватизации непрофильного имущества в АПК, поскольку в большинстве случаев государство менее эффективно управляет активами, нежели частный бизнес. Это следует признать и как можно скорее выставить на приватизацию те государственные предприятия, которые не нужны для обеспечения критических потребностей страны.

В качестве примера успешной приватизации он приводит в пример продажу Мариловского спиртзавода в Тернопольской области. Несмотря на то, что предприятие накопило 50 млн грн долгов, приватизация позволила сделать его прибыльным. Сейчас там успешно производится биоэтанол. Поэтому, кроме завершения реформы спиртовой отрасли и продажи других активов ГП "Укрспирт", приватизированы должны быть государственные элеваторы, комбинаты хлебопродуктов и другое имущество.

"Мы немного пропустили выгодный момент для приватизации. Продавать активы нужно на пике, когда предприятия работают, имеют клиентскую базу и технологии. Как выглядят сегодня государственные элеваторы? Заезжаешь на них и становится страшно, что былое промышленное величие стоит полуразвалившимся. Но даже в таком виде ее нужно продавать, даже по и обязательствам. Мы продаем пассив, а частный бизнес делает из него актив", – констатировал Виталий Коваль.

Напомним, Украина потенциально может перерабатывать 50 млн. тонн урожая, для этого требуется 15 млрд. грн. инвестиций. Об этом Виталий Коваль рассказал в эксклюзивном интервью Delo.ua.

Приватизационные аукционы в 2024 году обеспечили Украине поступление 19,7 млрд грн в государственный и местные бюджеты в 2024 году. Из этой суммы 6,5 млрд грн было получено от крупной приватизации, а более 4 млрд грн от малой. Всего было проведено около тысячи аукционов, во время которых стоимость активов росла в среднем в 1,5 раза.