Марилівський спиртзавод продали на повторному аукціоні за 150 мільйонів гривень

Майно Марилівського місця провадження діяльності та зберігання спирту державного підприємства "Укрспирт" (селище Нагірянка Чортківського району Тернопільської області) 20 вересня було продано на повторному онлайн-аукціоні за 150,001 мільйона гривень.

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Як свідчать дані на сторінці торгів на сайті "ProZorro Продажі", переможцем стало ТОВ "Вітагро Енерджі". В свою чергу, ТОВ "Форчунер Ріелті" запропонувало ціну на 1 тисячу гривень меншу - рівно 150 мільйонів.

Окрім них, в торгах за право придбання спиртзаводу змагались ТОВ "Перша подільська енергетична компанія" (запропонувало 110,001 мільйона гривень) та ТОВ "Біо Девелопмент" (110 мільйонів).

Нагадаємо, що стартова ціна лоту становила 54,3 мільйона гривень - така ж, як і на перших торгах в листопаді 2020 року. Таким чином, ціна продажу виявилася більшою в 2,76 раза.

Як вказують у Фонді держмайна, після підписання договору купівлі-продажу новий власник отримає актив, до якого входять виробничі приміщення та устаткування, зерносклад і 12 одиниць транспорту. Також йому необхідно буде сплатити кошти в розмірі стартової вартості об’єкта на рахунки ДП "Укрспирт" для погашення заборгованостей підприємства.

Марилівський спиртзавод був заснований у 1921 році, востаннє модернізований у 2018 році. На ньому встановлено основне технологічне обладнання, під’єднані всі необхідні комунікації. На даний час об’єкт тимчасово призупинив свою профільну діяльність – виробництво спиртів етилового ректифікованого та денатурованого.

Нагадаємо, що в листопаді 2020 року Марилівський спиртзавод вже був проданий за 120 мільйонів гривень - молдавському виробнику алкогольних напоїв Zernoff. Однак згодом стало відомо, що компанія фактично відмовляється платити за цей актив та позвалася до суду через нібито зникнення певного обладнання та документації зі спиртзаводу. Суд купівлю заводу зупинив, хоча Zernoff запевняв, що від намірів його придбати не відмовився.

Наприкінці серпня ФДМ знову виставив на аукціон, але вже за новими спрощеними правилами приватизації, його, а також інший спиртзавод у Тернопільській області - Кобиловолоцький. У нових торгах, втім, Zernoff участі вже не брав. Кобиловолоцьке ж МПД було продано 19 вересня за 70,2 мільйона гривень.