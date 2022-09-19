Спиртзавод на Тернопільщині продали на аукціоні за 70 млн грн

19 вересня 2022 року у державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі відбувся перший аукціон Фонду держмайна з малої приватизації за новими правилами. Майно Кобиловолоцького місця провадження діяльності та зберігання спирту ДП "Укрспирт" пішло з молотка за 70 мільйонів 253 тисячі гривень.

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Про це повідомляє пресслужба Прозорро.Продажі.

За результатами аукціону переможцем торгів стало ТОВ "Аква Солар Інвест". Всього на торгах змагалися 6 учасників. Під час аукціону стартова ціна зросла у 2.8 рази — з 25.2 млн гривень до 70.2 млн гривень.

Після завершення приватизації новий власник отримає 20 об’єктів нерухомості, 10 одиниць транспорту, 500 одиниць виробничого устаткування та під’їзну залізничну колію.

Загальна площа будівель та споруд 11 529,7 м², площа земельних ділянок 36,9547 га.

За новими правилами договір купівлі-продажу буде укладений з переможцем тільки після того, як він сплатить ціну об’єкта, визначену за підсумками аукціону. Для оплати за актив переможець 20 робочих днів з дня формування протоколу аукціону. Якщо ж переможець не сплатить повну суму у визначений термін, право купівлі лота перейде до другого учасника — ТОВ "Штрихи", яке запропонувало за обʼєкт на 700 грн менше.

"Сьогодні відбувся перший аукціон з малої приватизації за новими правилами від ФДМУ й ми пишаємося, що державні онлайн-аукціони в системі знову демонструють свою ефективність у приватизації та допомагають наповнювати держбюджет. Попри війну і спад економічної активності загалом ми побачили високу конкуренцію на торгах за цей актив, а це означає, що бізнес давно очікував на відновлення приватизації в системі й сьогодні готовий змагатися на аукціонах за обʼєкти для відновлення своєї діяльності", — зазначив Олексій Соболев, директор ДП "Прозорро.Продажі".

Зазначимо, за 2020-2021 роки за підсумками аукціонів в системі Прозорро.Продажі вже приватизовано 27 спиртзаводів ДП "Укрспирт". Загалом на цих приватизаційних аукціонах стартова сума зросла з 717 млн гривень до 1.5 млрд гривень.

Раніше Фонд державного майна визначив перші об’єкти, аукціони з приватизації яких відбудуться у вересні 2022 року у державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі", якими стали Марилівський та Кобиловолоцький спиртові активи держпідприємства "Укрспирт" у Тернопільській області.