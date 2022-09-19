Спиртзавод в Тернопольской области продали на аукционе за 70 млн грн

19 сентября 2022 г. в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи состоялся первый аукцион Фонда госимущества по малой приватизации по новым правилам. Имущество Кобыловолокского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" ушло с молотка за 70 миллионов 253 тысячи гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба Прозорро.Продажи.

По результатам аукциона победителем торгов стало ООО "Аква Солар Инвест".

Всего на торгах соревновались 6 участников . Во время аукциона стартовая цена выросла в 2.8 раза - с 25.2 млн гривен до 70.2 млн гривен.

После завершения приватизации новый владелец получит 20 объектов недвижимости, 10 единиц транспорта, 500 единиц производственного оборудования и подъездный железнодорожный путь.

Общая площадь зданий и сооружений 11529,7 м², площадь земельных участков 36,9547 га.

По новым правилам договор купли-продажи будет заключен с победителем только после того, как он оплатит цену объекта, определенную по итогам аукциона. Для оплаты за актив у победителя есть 20 рабочих дней со дня формирования протокола аукциона. Если же победитель не оплатит полную сумму в определенный срок, право покупки лота перейдет ко второму участнику — ООО "Штрихи", которое предложило за объект на 700 грн меньше.

"Сегодня состоялся первый аукцион по малой приватизации по новым правилам от ФГИУ и мы гордимся, что государственные онлайн-аукционы в системе снова демонстрируют свою эффективность в приватизации и помогают наполнять госбюджет. Несмотря на войну и спад экономической активности в целом мы увидели высокую конкуренцию на торгах за этот актив, а это значит, что бизнес давно ожидал возобновления приватизации в системе и сегодня готов соревноваться на аукционах за объекты для возобновления своей деятельности ", - отметил Алексей Соболев, директор ГП "Прозорро.Продажи".

Отметим, за 2020-2021 годы по итогам аукционов в системе Прозорро. Продажи уже приватизировано 27 спиртзаводов ГП "Укрспирт". В целом на этих приватизационных аукционах стартовая сумма выросла с 717 млн. гривен до 1.5 млрд. гривен.

Ранее Фонд государственного имущества определил первые объекты, аукционы по приватизации которых состоятся в сентябре 2022 года в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи", которыми стали Мариловский и Кобыловолокский спиртовые активы госпредприятия "Укрспирт" в Тернопольской области.