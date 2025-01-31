Призупинення фінансування USAID вдарить по агросектору: уряд шукає альтернативні джерела

Фінансування програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) для України призупинене, що може суттєво вплинути на агросектор країни.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль під час виступу на Grain Storage Forum у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

Які ризики для аграріїв

За словами міністра, багато виробників уже розраховували на фінансову підтримку USAID та очікували постачання обладнання, частково оплаченого як програмами, так і власними коштами.

"Звичайно, призупинення фінансування проєктів USAID негативно позначиться на діяльності українського агросектора. Адже чимало виробників очікувало на постачання вже профінансованого і програмами, і власними засобами обладнання", — наголосив Коваль.

Він також підкреслив, що залежність від одного джерела фінансування є надто ризикованою для України в умовах війни, тому уряд працює над залученням альтернативних ресурсів.

У зв’язку з призупиненням фінансування USAID, уряд розглядає можливість залучення європейських коштів для продовження проєктів.

Коваль зазначив, що переговори з міжнародними партнерами тривають, і Україна робить усе можливе, щоб аграрії отримали необхідну підтримку.

USAID може скоротити персонал в Україні

Крім впливу на фермерів, призупинення фінансування може призвести до скорочення співробітників українського представництва USAID.

Президент Української зернової асоціації Микола Горбачьов повідомив, що за різними програмами під загрозою звільнення перебувають 160 висококваліфікованих фахівців.

Уряд продовжує шукати шляхи для збереження проєктів і підтримки аграріїв у складних умовах. Водночас Україна потребує стабільного міжнародного фінансування, щоб не допустити кризи в агросекторі.

Також Коваль наголосив, що у 2024 році агросектор України забезпечив 59% валютного виторгу країни, що стало другим результатом за час незалежності. Проте, якщо країна наростить внутрішню переробку сільгоспсировини, то український АПК може генерувати у п'ять разів більше надходжень від експорту. В інтерв'ю Delo.ua Коваль розповів, як здійснити цю трансформацію і змінювати підхід до агровиробництва.

Український офіс USAID зупинив фінансування всіх проєктів

Український офіс Агентства США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID) отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування. У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

Фінансування проєктів припинили після розпорядження Державного департаменту США про зупинку програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

Натомість президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки USAID, які наразі призупинені, і пообіцяв, що частину з них профінансують державним коштом.

Як ідеться на сайті USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу, а також спрямувала 5 млрд доларів допомоги на розвиток. Ще 30 мільярдів доларів були виділені у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом агенція інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу. Зокрема, йдеться про економічне зростання і торгівлю, гуманітарну допомогу, освіту, енергетику, інфраструктуру, технології тощо.