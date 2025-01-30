Призупинення допомоги USAID: які проєкти фінансуватимуть з бюджету замість заморожених американських грантів

Через тимчасове припинення фінансування USAID Україна розпочала консультації з європейськими колегами про можливе заміщення американської допомоги.

Зеленський доручив реалізовувати ключові програми за внутрішні кошти

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді щодо критично важливих програм, які фінансувались коштом американської допомоги, та доручив фінансувати деякі програми внутрішніми коштами.

"Була вже початкова доповідь урядовців щодо критично важливих програм, які зараз призупинені, а раніше фінансувалися за рахунок американської підтримки. Деякі ключові речі я вже доручив робити за внутрішні наші кошти, а також – говорити з європейцями", -підкреслив президент.

Він відмітив, що у галузі енергетики були програми щодо розподіленої генерації та інші програми стійкості для українських громад, для міст і сіл.

Зеленський також повідомив, що другим питанням є ветеранські проєкти. Це ветеранські хаби, лінії підтримки, допомога у створенні власних бізнесів ветеранами.

"І третє – пункти пропуску на кордоні – це те, що будувалось у взаємодії з партнерами. Нові сучасні пункти пропуску для того, щоб економічна активність була швидше, а робота митників – прозоріше. Зокрема, це проєкти в портах. Реально – економічна безпека", - зауважив президент.

За його словами, на це Україна буде "шукати більший внутрішній ресурс".

Також Зеленський додав, що "є певні питання і по лінії Міністерства охорони здоров’я, також – у галузі кібербезпеки", усі вони опрацьовуються.

"Доручив також продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від Сполучених Штатів Америки, і саме на гуманітарних напрямах, на безпекових та соціальних має бути більше нашої і європейської активності. Щоб зараз, поки триває напрацювання нової американської політики, ми підтримали людей", - зазначив глава держави.

Розпочинаються консультації з ЄС щодо заміщення допомоги USAID

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики розпочав консультації щодо можливого заміщення американської допомоги фінансуванням з Європи.

Депутати сподіваються на відновлення співпраці з USAID, адже за підтримки Агентства в Україні реалізували багато важливих проєктів.

"Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики висловлює свою рішучу підтримку продовженню співпраці між Україною та Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програми, які впроваджуються та функціонують за сприяння USAID, мають важливе значення для зміцнення демократичних інститутів, розвитку незалежних медіа та громадянського суспільства в Україні", - йдеться у заяві.

При цьому у ВР визнали, що "масштаб проблем, з якими стикнулась Україна і десятки інших країн у зв’язку з припиненням американської допомоги, значно більший, ніж може здатися".

У парламенті підкреслили, що українські організації та інші суб’єкти, які отримували гранти від USAID, не мали часу підготуватися до таких різких змін. Тож поки США проводять аудит, Україна почала терміново шукати інші шляхи фінансування.

Повідомляється, що на парламентському рівні вже розпочато консультації з європейськими депутатами про можливе заміщення американської допомоги — хоча б на той час, поки у Вашингтоні не будуть ухвалені остаточні рішення.

Водночас у ВР прогнозують, що після проведення аудиту на нормалізацію ситуації з фінансуванням може знадобитися до пів року.

Український офіс USAID зупинив фінансування всіх проєктів

Український офіс Агентства США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID) отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування.

У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

Фінансування проєктів припинили після розпорядження Державного департаменту США про зупинку програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

Натомість президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки USAID, які наразі призупинені, і пообіцяв, що частину з них профінансують державним коштом.

Як ідеться на сайті USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу, а також спрямувала 5 млрд доларів допомоги на розвиток. Ще 30 мільярдів доларів були виділені у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом агенція інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу. Зокрема, йдеться про економічне зростання і торгівлю, гуманітарну допомогу, освіту, енергетику, інфраструктуру, технології тощо.