США відновлюють фінансування деяких програм іноземної підтримки: кого стосується

Державний секретар США Марко Рубіо додав винятки до наказу, який призупиняє виділення всієї американської зовнішньої допомоги на 90 днів, і тимчасово відновив фінансування гуманітарних програм.

Про це повідомляє Associted Press.

Зазначається, що держсекретар погодився принаймні тимчасово продовжити фінансування гуманітарних програм, які надають життєво необхідні ліки, медичні послуги, їжу, житло та допомогу для існування.

"Виконавці існуючих програм гуманітарної допомоги, що рятують життя, повинні продовжити або відновити роботу, якщо вона була зупинена", - йдеться у повідомленні Держдепу, але у ньому уточнюється, що "це відновлення тимчасове, а жодні нові контракти не повинні укладатися".

Водночас Держдеп не став робити виняток для програм, пов’язаних з абортами, гендерними програмами, допомогою трансгендерним людям та "іншою допомогою, не пов’язаною з порятунком життя".

Раніше Рубіо виключив із призупинених програм лише екстрені продовольчі та військову допомогу Ізраїлю та Єгипту.

Як пише The Washington Post, багато гуманітарних організацій, які отримали заяву Рубіо, не зрозуміли, чи можуть продовжувати роботу.

Деякі посадовці на умовах анонімності заявили, що вони все ще шукають ясності щодо того, що вважається "діяльністю, яка рятує життя".

Український офіс USAID зупинив фінансування всіх проєктів

Український офіс Агентства США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID) отримав наказ призупинити дію всіх проєктів в Україні та їх фінансування.

У переліку не лише антикорупційні програми, а й освітні та енергетичні.

Фінансування проєктів припинили після розпорядження Державного департаменту США про зупинку програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту.

Натомість президент Володимир Зеленський доручив урядовцям дати звіт щодо тих програм американської підтримки USAID, які наразі призупинені, і пообіцяв, що частину з них профінансують державним коштом.

Як ідеться на сайті USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу, а також спрямувала 5 млрд доларів допомоги на розвиток. Ще 30 мільярдів доларів були виділені у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом агенція інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу. Зокрема, йдеться про економічне зростання і торгівлю, гуманітарну допомогу, освіту, енергетику, інфраструктуру, технології тощо.