США возобновляют финансирование некоторых программ иностранной поддержки: кого касается

Государственный секретарь США Марко Рубио добавил исключения в приказ, который приостанавливает выделение всей американской внешней помощи на 90 дней, и временно возобновил финансирование гуманитарных программ.

Об этом сообщает Associted Press.

Отмечается, что госсекретарь согласился хотя бы временно продолжить финансирование гуманитарных программ, предоставляющих жизненно необходимые лекарства, медицинские услуги, еду, жилье и помощь к существованию.

"Исполнители существующих программ гуманитарной помощи, спасающие жизнь, должны продолжить или возобновить работу, если она была остановлена", — говорится в сообщении Госдепа, но в нем уточняется, что "это возобновление временное, а никакие новые контракты не должны заключаться".

В то же время Госдеп не стал делать исключение для программ, связанных с абортами, гендерными программами, трансгендерным людям и "другой помощью, не связанной со спасением жизни".

Ранее Рубио исключил из приостановленных программ только экстренные продовольственные и военную помощь Израилю и Египту.

Как пишет The Washington Post, многие гуманитарные организации, получившие заявление Рубио, не поняли, могут ли продолжать работу.

Некоторые чиновники на условиях анонимности заявили, что они все еще ищут ясности по поводу того, что считается "деятельностью, которая спасает жизнь".

Украинский офис USAID остановил финансирование всех проектов

Украинский офис Агентства США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) получил приказ приостановить действие всех проектов в Украине и их финансирование.

В списке не только антикоррупционные программы, но и образовательные и энергетические.

Финансирование проектов было прекращено после распоряжения Государственного департамента США об остановке программ помощи другим странам на 90 дней для аудита.

В то же время президент Владимир Зеленский поручил чиновникам дать отчет о тех программах американской поддержки USAID, которые приостановлены, и пообещал, что часть из них профинансируется за государственный счет .

Как говорится на сайте USAID Украина, с начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года агентство предоставило Киеву 2,6 млрд долларов на гуманитарную помощь, а также направило 5 млрд долларов помощи на развитие. Еще 30 миллиардов долларов было выделено в форме прямой бюджетной поддержки.

В целом, агентство инвестирует и поддерживает 29 различных сфер в 158 странах по всему миру. В частности, речь идет об экономическом росте и торговле, гуманитарной помощи, образовании, энергетике, инфраструктуре, технологиях и т.д.